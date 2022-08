Niedersachsen: Auto überschlägt sich – vier Jugendliche verletzt

Cloppenburg. Das Auto, in dem drei 18-Jährige und ein 14-Jähriger saßen, prallte gegen drei Bäume. In Laatzen war der Autoverkehr durch einen Brand eingeschränkt.

Das ramponierte Unfallauto steht neben einem Krankenwagen am Rande einer Landstraße. Vier junge Männer haben sich in der Nacht zu Sonntag mit ihrem Auto bei hohem Tempo überschlagen und sind dabei schwer verletzt worden.

Vier Jugendliche haben sich nahe Cloppenburg mit ihrem Auto bei hohem Tempo überschlagen und sind dabei schwer verletzt worden. Das Quartett war in der Nacht zum Sonntag vermutlich schneller als mit den erlaubten 100 Kilometern pro Stunde auf einer Landstraße bei Cloppenburg unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen geriet in einer Linkskurve ins Schleudern, prallte gegen drei Bäume, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Die vier Insassen – drei 18-Jährige und ein 14-Jähriger – wurden schwer verletzt aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen. Unfallursache war den Beamten zufolge vermutlich die nicht angepasste Geschwindigkeit.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 100 Meter Länge. Die Insassen hätten sehr viel Glück gehabt, dass sie diesen heftigen Unfall überlebt hätten, sagte ein Retter vor Ort.

Schneverdingen: Mann nach Bombendrohung in Psychiatrie eingewiesen

Ein 50 Jahre alter Mann ist nach einer Bombendrohung auf dem Heideblütenfest in Schneverdingen im Heidekreis in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der Mann habe am Samstagnachmittag stark alkoholisiert an einem Verkaufsstand angegeben, eine Bombe dabei zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Als die Polizei dazu gerufen wurde, wiederholte er seine Drohungen, zeigte sich aggressiv und beleidigte die Beamten und andere Rettungskräfte. Einen Polizisten spuckte er an. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler bei dem polizeibekannten Mann keine Bombe. Er wurde zunächst festgenommen.

Da laut Polizeiangaben „Anhaltspunkte für eine krankhafte Persönlichkeitsstörung“ vorlagen, wurde er von einem sozialpsychiatrischen Dienst untersucht und anschließend zwangsweise in eine Psychiatrie eingewiesen. Gegen ihn laufen nun mehrere Strafverfahren.

Kreis Emsland: Lkw steht in Industriegebiet in Flammen

Die Feuerwehr löscht den brennenden Laster im Emsland. Foto: - / dpa

In einem Industriegebiet in Sögel im Landkreis Emsland hat in der Nacht auf Sonntag ein Lastwagen gebrannt. Die Zugmaschine sowie zwei Auflieger standen aus zunächst unbekannter Ursache in Flammen, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Der Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Laatzen: Riesiger Komposthaufen in Flammen – Rauch behindert Autoverkehr

Ein Lagerplatz für Grünschnitt ist in Laatzen bei Hannover in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, hatte der öffentlich zugängliche Komposthaufen am Morgen aus noch unbekannten Gründen Feuer gefangen und dann mehrere Stunden lang gebrannt. Das Feuer habe sich auf etwa 50 Meter Länge erstreckt. Umliegende Bäume und Büsche seien ebenfalls betroffen gewesen, hieß es. Die starke Rauchentwicklung behinderte den Autoverkehr.

Feuerwehrleute kämpfen an einem städtischen Lagerplatz für Grünschnitt gegen die Flammen. Foto: Gerald Senft / Stadtfeuerwehr Laatzen / dpa

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen aus, ein Radlader zog den brennenden Haufen mit einer Schaufel auseinander. Nach einem mehrstündigen Einsatz war der Brand am Vormittag gelöscht. Auch eine Straße war für mehrere Stunden gesperrt gewesen.

Mehr Blaulicht-Nachrichten aus Niedersachsen: