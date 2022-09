Schöne Aussichten für das aktive Wochenende in Braunschweig

Die Dachterassen-Bar Soldekk in Braunschweig bietet schöne Ausblicke und am Samstag auch tolle Einblicke in den Gospel-Gesang beim Gospel-Workshop.

Am Wochenende heißt es runter vom Sofa und rein in die Laufschuhe, aufs Rad, in musikalische Sphären, auf Schnäppchenjagd oder in neue Bücherwelten: Braunschweig hat viele Veranstaltungen zu bieten. Und aller Voraussicht nach muss auch bei Events im Freien niemand allzu arg schwitzen oder gar frieren. Bei moderat sommerlichen Temperaturen verspricht es, ein traumhaft ereignisreiches Wochenende zu werden.

Für Radler: Auftakt zum Stadtradeln

Wenn einige Tausend Radfahrer an einem Sonntag zu einer Tour durch Braunschweig starten, dann kann es sich eigentlich nur um die große ADFC-Radtour handeln. Corona hatte sie in den vergangenen zwei Jahren ausgebremst, zu viele Auflagen hätten berücksichtigt werden müssen. Doch dieses Mal sieht die Lage besser aus: Am Sonntag, 4. September, findet die Radtour statt. Sie ist damit auch wieder der Auftakt des dreiwöchigen Stadtradelns – die perfekte Gelegenheit, schon mal viele Kilometer zu sammeln. „Die Radtour führt dieses Mal durch den Südosten Braunschweigs“, kündigt Susanne Schroth an, die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs in Braunschweig. Der Rundkurs ist ihr zufolge 33 Kilometer lang und wie immer für Familien geeignet, also ohne nennenswerte Schwierigkeiten zu befahren.

Die Auftakt-Radtour zum Stadtradeln führt durch den Braunschweiger Süden. Foto: Jürgen Runo

Ausgetüftelt haben die Strecke Tina und Marc Heydecke, Uli Gantenberg und Jörg Duckstein. Das ehrenamtliche Orga-Team erläutert: „Der Rundkurs ist in beide Richtungen ausgeschildert und kann in der Zeit von 10 bis 17 Uhr befahren werden. Man kann an jeder Stelle einsteigen und sowohl mit als auch gegen den Uhrzeigersinn fahren.“

Unterwegs gibt es sieben Stationen, an denen Vereine und Initiativen die Möglichkeiten bekommen, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Die Teilnehmer können sich dort auch einen Stempel abholen. Zum Streckenverlauf: Es geht von der Innenstadt (Domplatz) über das Naturschutzgebiet Riddagshausen nach Rautheim. Von dort führt die Route weiter über den Welfenplatz zum Südsee. Nach einer kurzen Strecke auf dem Ringgleis geht es zurück in die Innenstadt. Mehr Informationen: www.braunschweig.adfc.de

Für Läufer: Schapener Volkslauf

Der Streckenverlauf des Schapener Volkslaufs durch malerisches Gebiet. Foto: Privat

Profis, Hobbyläufer, Kinder und Senioren – der Schapener Volkslauf bietet für alle die passende Laufstrecke. Am Sonntag, 4. September, ist es wieder soweit: Dann fällt an der Turnhalle Schapen der Startschuss für den „schönsten Lauf Norddeutschlands“, wie das Organisationsteam um Michael Zierold ankündigt. Die Veranstalter rechnen mit rund 600 Teilnehmern. Sie können zwischen verschiedenen Distanzen wählen: Kinderlauf über 1,2 Kilometer Kinderlauf. Läufe über 2,4 Kilometer, 6,1 Kilometer und 10,5 Kilometer. Walking über 6,1 und 10,5 Kilometer. Wandern über 10,5 Kilometer. Halbmarathon über 21 Kilometer. Die Strecken verlaufen teilweise durch das Naturschutzgebiet Riddagshausen – durch die Buchhorst und an den Riddagshäuser Teichen vorbei. Die Anmeldegebühren variieren je nach Distanz zwischen 7,50 Euro für Kinder bis 17 Jahre und 18 Euro für Erwachsene. Rabatte gibt es für die Anmeldung als Familie.

Neben der Laufveranstaltung wird den Veranstaltern zufolge auch wieder ein lebendiges Rahmenprogramm geboten: Den Start macht ein gemeinsames Warm-Up und eine Aufführung der Schapener Cheerleader. „Nach dem Lauf können sich die Teilnehmer auf kostenlose Massagen, Streetfood und einen Kaffeegarten freuen. Bei der Siegerehrung werden außerdem unterschiedliche Leistungen und das größte Team geehrt.“ Darüber hinaus haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, eine Erinnerungsmedaille zu erwerben.

Bis einschließlich 1. September kann man sich für die unterschiedlichen Distanzen anmelden. Nachmeldungen sind außerdem an der Schapener Turnhalle am 3. September von 14 bis 16 Uhr und am 4. September von 8 bis 9.30 Uhr möglich.

Für Kulturbegeisterte: Sommerfest im Haus der Kulturen

Der Verein Rast Orchestra spielte im vergangenen Jahr beim Sommerfest am Haus der Kulturen auf. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Das jährliche Sommerfest des Hauses der Kulturen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Ursprung – Große Vielfalt“. Gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern lädt die interkulturelle Organisation für Samstag, 3. September, von 14 bis 20 Uhr zu einem gemeinsamen bunten Treiben am Nordbahnhof ein, heißt es in der Ankündigung. Mehr als 30 Vereine, Eine-Welt-Organisationen und weitere Aktive informieren draußen auf der Wiese über ihre Aktivitäten und laden zu Mitmachaktionen ein.

Für Junggebliebene: Feier im Seniorentreff Louise-Schroeder-Haus

Das Louise-Schroeder-Haus am Hohetorwall 10, Begegnungsstätte für Senioren, wird 60 Jahre alt. Alle Bürger sind für Samstag, 3. September, ab 11 Uhr eingeladen, mitzufeiern. Bis 16 Uhr haben Infostände geöffnet, es gibt Mitmachaktionen und Beratung im Internetcafé 50plus rund um Smartphone, Tablet & Co. Mit dabei sind Peter Stoppok, die „Gelbbauchunken“ und der Seniorenrockchor, Sozialdezernentin Christine Arbogast sowie das „Seniorentheater Wundertüte“. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Das „Louise-Schroeder-Haus“ war die erste Begegnungsstätte für ältere Menschen in Braunschweig. Benannt wurde sie nach Louise Schroeder, die 1947 Berliner Oberbürgermeisterin wurde und sich durch ihr großes soziales Engagement auszeichnete.

Braunschweigs damaliger Oberbürgermeisterin Martha Fuchs ist es zu verdanken, dass die Begegnungsstätte eröffnet wurde. Sie wird heute von Senioren selbst gestaltet und vom Seniorenbüro der Stadt begleitet. Rund 30 Gruppen treffen sich dort – vom Spielen, Singen, Walken und Meditieren bis zu Theater, Malerei und Literatur. Auch einige Initiativen sind ansässig, etwa die „Seniorpartner in School“ und das Braunschweig Journal.

Für Leseratten: Bücherbasar „Kunst & Buch“

Der traditionsreiche Bücherbasar „Kunst & Buch“ findet am Sonntag, 4. September, von 11 bis 15 Uhr im Kulturpunkt West, Ludwig-Winter-Straße 4, statt. Im Angebot ist Lesestoff für unterschiedlichste Vorlieben: Sach- und Fachbücher, Klassiker, Krimis, antiquarische Sammelstücke, Kinder- und Jugendbücher, Ansichtskarten, Spiele, CDs und DVDs. Im Foyer dreht sich alles um Kunstbücher, Kunstführer und Kunstbildbände. Daneben zeigt die Braunschweiger Künstlerin Elke Almut Dieter einige ihrer Bilder und Skulpturen. Eintritt frei. Infos: (0531) 84 5000.

Für Musikliebhaber: Kultursommer geht in die dritte Runde

Auch wenn’s in diesem Jahr bekanntlich noch immer kein Magnifest geben kann, haben die Engagierten im Viertel mit dem Kultursommer ein buntes Alternativprogramm auf die Beine gestellt. An diesem Wochenende, 2. bis 4. September, startet nun der dritte Teil des Kultursommers, wie Michael Rathke, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, ankündigt.

Die PUR Coverband spielt beim Kultursommer. Foto: Veranstalter

Ort des Geschehens ist dieses Mal die Karrenführerstraße. Mit Unterstützung des Stadtmarketings habe man ein buntes Programm für die ganze Familie organisiert, so Rathke. Los geht es am Freitag, 2. September, um 18 Uhr. DJ Stefan von der Tanzschule Hoffmann stimmt die Gäste auf die Pur-Coverband ein, die um 21 Uhr die Bühne betritt.

„Abenteuerland – Die PUR Coverband“ nimmt alle mit auf eine eigene Reise von „Drachen sollen fliegen“, über „Lena“ und „Wenn sie diesen Tango hört“ bis zu „Funkelperlenaugen“ und „Du kannst flippen, flitzen, fliegen und das größte Pferd kriegen. Du kannst tanzen, taumeln, träumen“.

Am Samstag, 3. September, erwartet die Besucher des Kultursommers ab 13 Uhr ein buntes Programm aus Tanzshows und viel Musik, um 15.30 Uhr beginnt eine große Modenschau mit den ansässigen Firmen aus dem Magni-Viertel. Mit dabei sind der Herrenausstatter Mens Gala, das Geschäft by Netta, Shoes & Accessoires Jojeco, Yoga Ambiente und die Brauterei.

Ab 19 Uhr darf getanzt werden – von Wiener Walzer bis zu Diskofox. DJ Stefan von der Tanzschule Hoffmann legt auf. „Ab 21 Uhr betritt dann Mr. Nice Guy die Bühne und rockt den Abend“, sagt Michael Rathke. Die professionelle Rock-Coverband serviert die Nummer-1-Hits der 80er und 90er.

Am Sonntag, 4. September, öffnet die ADTV-Tanzschule Hoffmann für alle Interessierten ihre Türen zum „Tag der offenen Tür“. Auf und vor der Bühne zeigen die Tänzerinnen und Tänzer Auszüge aus den aktuellen Shows. Ab 18.30 Uhr folgt „Pretty in Pink“ mit einer Rock‘n‘Roll-Show. „Oldies waren gestern, heute laden Pretty in Pink die Songs neu auf“, heißt es in der Ankündigung. „Frecher, rockiger Sound und zuckersüßer, mehrstimmiger Gesang. So lassen sie die 50er wieder lebendig werden.“

Für Singfreudige: Gospel-Day

Die Braunschweiger Friedenskirche lädt zum Gospel-Workshop auf das Soldekk ein. Am Samstag, 3. September werden ab 10 Uhr unter der Leitung von Gebhard v. Krosigk und Katrin Bienmüller mehrere „fetzige, aber auch ruhige Gospelstücke“ eingeübt. Notenkenntnisse sind laut den Veranstaltern nicht erforderlich. „Kommt einfach vorbei und bringt eure Freude am Singen mit“, heißt es in der Ankündigung. Die musikalischen Ergebnisse des Tages sollen um 18 Uhr und um 19 Uhr auf dem Soldekk zur Aufführung gebracht werden. Die Teilnahme kostet 30 Euro, darin enthalten sind zwei Getränke- und zwei Essensgutscheine für das Soldekk.

Für Sonntag, 4. September, 11 Uhr, lädt die Friedenskirche wir zu einem Gospelgottesdienst auf dem Soldekk ein, den alle Sängerinnen und Sänger mitgestalten können.

Fürs Auge: „Markt der schönen Dinge“

Susanne Wetzel präsentierte im vergangenen Jahr auf dem „Markt der schönen Dinge“ ihre "Viecheria" mit handgefertigten Woll-Figuren. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Der „Markt der schönen Dinge“ findet am Wochenende vom 3. und 4. September jeweils von 10 bis 18 Uhr statt – wie schon im vergangenen Jahr erneut auf dem Außengelände des Kunstvereins „Die H_lle“ am Hauptgüterbahnhof 22A, aber erstmals an zwei Tagen. Der Eingang ist über die Harkortstraße erreichbar.

Präsentiert wird beim „Markt der schönen Dinge“ laut der Ankündigung eine Mischung aus Kleidung, Accessoires, Hüten bis zu Teppichen, Schmuck, Holz, Keramik, Glas, Metall und Leder. Mitglieder der Arbeitsgruppe Kunsthandwerk und Design (www.bs-kunsthandwerk.de) sowie ausgewählte Gäste zeigen ihre Arbeiten. Im Mittelpunkt stehe ein hoher Anspruch an Gestaltung und handwerkliche Qualität, heißt es, ebenso wie regionales Handwerk.

Am Sonntagnachmittag wird Soundschwester Claudia Sonntag für musikalische Untermalung am Plattenspieler sorgen.

Für Alle, die in Ausbildung und Job weiterkommen wollen: Jobmesse

Jobmesse in der VW-Halle. Foto: Privat

Mehr als 80 Aussteller informieren an diesem Wochenende, 3./4. September, bei der Jobmesse in der Volkswagen-Halle über Karrierechancen sowie Studien- und Ausbildungsplätze. Wie die Werbe- und Messeagentur Barlag ankündigt, wird für jeden etwas geboten: vom Praktikum bis zum Quer- und Wiedereinstieg für Besucher über 50. Auch Weiterbildung sei ein großes Thema. Mit dabei sind unter anderem die Westermann-Gruppe, die Stadt Braunschweig, Aldi, die Diakonie, New Yorker und der Zoll. Jobmesse-Projektleiterin Christin Singer sagt: „Um Bewerber und Arbeitgeber face-to-face und ohne die digitale Anonymität zusammenzuführen, sind Karriere-Events der beste Weg. Der Fachkräftemangel und der Personalbedarf sind groß.“

Auch neben den Messeständen dreht sich ihr zufolge alles rund um die Karriere. „In Workshops, die von Karrierecoach Lena Meckenstock durchgeführt werden, lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie sie an ihren Traumjob kommen, von der Berufsorientierung über das perfekte Anschreiben bis zum überzeugenden Bewerbungsgespräch“, so Singer. Hinzu kommen Vorträge verschiedener Referenten, ein kostenloser Bewerbungs-Check und ein Bewerbungsfotoservice.

Die Jobmesse findet am Samstag, 3. September, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 4. September, von 11 bis 17 Uhr in der Volkswagen-Halle statt. Weitere Informationen zu allen Ausstellern und Programm finden Sie hier.

Für Schnäppchenjäger: Flohmärkte

Flohmarkt in der Bernerstraße. Foto: Jürgen Dowideit / Privat

Am Sonntag, 4. September, findet von 11 bis 16 Uhr der beliebte Flohmarkt in der Bernerstraße statt. Die Anwohnerinnen und Anwohner bieten auf der autofreien Straße ihre Schätze an. Kaffee und Kuchen laden auch Sonntagsspaziergänger zum Verweilen ein. „Ein autofreies Wochenende in der Bernerstraße soll Raum bieten für nachbarschaftliche Begegnungen, Gespräche, Spielfläche auf der Straße und natürlich die Schnäppchenjagd beim Flohmarkt am Sonntag“, heißt es in der Ankündigung. „Dank der Initiative von acht Anwohnerinnen findet der Flohmarkt bereits zum siebten Mal im Herzen des östlichen Ringgebiets statt. Da Parkplätze knapp sind, werden alle Besucherinnen und Besucher des Flohmarkts gebeten, zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.“

Das Stadtteilbüro Westliches Ringgebiet lädt am Sonntag, 4. September, von 9 bis 15 Uhr zum Flohmarkt am Westbahnhof ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Aufbau beginnt 8 Uhr. Standgebühr (Zahlung vor Ort): fünf Euro für drei Meter. Der Flohmarkt ist von privat zu privat, Händler und Neuware sind nicht zugelassen. Es gibt Bratwurst und herzhaftes türkisches Essen. „Mit diesem Flohmarkt soll das Projekt ,Ringgleis im Quartier’ und in der Stadt weiter bekannt gemacht und ein Beitrag zum Stadtteilimage geleistet werden“, sagt Yeşim Çil vom Quartiersmanagement des Stadtteilbüros.

Der Charity-Frauenflohmarkt „Fashion-Börse“ findet am Sonntag, 4. September, von 11 bis 15 Uhr in der Brunsviga, Karlstraße 35, statt. Eintritt: 2 Euro. Jeweils ein Euro davon soll den „Ingenieuren ohne Grenzen“ und dem Tierschutzverein Nothunde „Soltvadkert“ zugute kommen.

Am Sonntag, 4. September, lädt das Restaurant Troja ab 14 Uhr zum Straßenfest in der Gaußstraße ein. Swing und Jazz bestimmen das musikalische Programm. Das Theater Fadenschein aus der Nachbarschaft präsentiert den Auftritt einer Ratte. Es gibt weitere Aktionen für Kinder. Außerdem soll ein Kinderflohmarkt stattfinden. Die kleinen Händlerinnen und Händler behalten ihre Einnahmen und spenden einen Kuchen für den Verkauf am Kaffee-Stand. Interessierte Kinder im Alter ab 6 Jahren sollten sich umgehend bei Volker Hartz anmelden (0157-50490930). Die Zahl der Verkauf-Plätze ist begrenzt. Der Erlös des Straßenfestes ist für das Kinderhospiz Löwenherz bestimmt. Alle Akteure verzichten auf eine Gage für diesen guten Zweck.

Erdmann-Veranstaltungen lädt am 4. September wieder zum Flohmarkt auf dem Polster-Gelände an der Hansestraße 30 ein: von 10 bis 16 Uhr. Aufbau 6 bis 9 Uhr. Preis laufender Meter Trödel: 7 Euro. Aktionsangebot: 4 Meter nur 22 Euro. Preis lfd. Meter gewerbliche Händler: 10 Euro. Eintritt: 1 Euro. Voranmeldung: nicht notwendig! Sonstiges: Platzvergabe ab 3 laufende Meter. Einfach kommen und aufbauen.