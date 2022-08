Hannover. Die Landesregierung in Niedersachsen will ihren Energieverbrauch senken. Diese Maßnahmen sind in den Gebäuden der Regierung geplant.

Energiekrise Niedersachsens Regierung will in 2800 Gebäuden Energie sparen

Mit mehreren Maßnahmen will die niedersächsische Landesregierung den Energieverbrauch in eigenen Gebäuden senken. Klimaanlagen sollen abgeschaltet werden, sofern der Betrieb nicht aus technischen oder arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlich ist, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mitteilte. Zudem soll die Innen- und Außenbeleuchtung reduziert sowie in den Sanitärräumen auf Kaltwasser umgestellt werden. In kälteren Monaten sollen demnach Büros auf maximal 20 Grad geheizt werden, die Flure auf maximal 16.

Das Bundesland besitzt nach Angaben von Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) rund 2800 Gebäude. Diese würden 0,15 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen unter den Gebäuden in Niedersachsen ausmachen. Wie viel Energie mit den angekündigten Maßnahmen eingespart werden soll, konnte die Landesregierung nicht beziffern. Diese Einsparmaßnahmen können demnach weiter angepasst werden.

Bei künftigen Entscheidungen der Landesregierung werden indes immer die Auswirkungen auf das Klima bedacht. In entsprechenden Unterlagen entsteht dann quasi immer ein Unterpunkt, der sich mit diesen Auswirkungen beschäftigt, wie die Staatskanzlei mitteilte. Dies sei zuvor nicht der Fall gewesen.

