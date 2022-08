Braunschweig: Trickdiebe geben sich als Schrotthändler aus

Braunschweig. In den vergangenen Wochen haben Diebe sich in Stöckheim, Broitzem und Leiferde als Schrotthändler ausgegeben – und wertvolle Beute gemacht.

Braunschweigs Polizei warnt Bürgerinnen und Bürger vor Trickdieben, die sich als Schrotthändler ausgeben und in Wohnungen wollen. (Symbolbild)

Trickdiebe haben in Braunschweig zwischen Ende Juli und Mitte August mehrere Tausend Euro und Schmuck erbeutet. Das berichtet nun die Polizei.

In den vergangenen Wochen hätten sich Trickdiebe in Stöckheim, Broitzem und Leiferde als Schrotthändler ausgegeben. „Unter dem Vorwand, Schrott aufkaufen zu wollen, gelangten sie in die Häuser und Wohnungen der Geschädigten“, erklärt Braunschweigs Polizei.

Hier gelang es den Tätern in unbeobachteten Momenten, Wertgegenstände zu suchen und zu stehlen. „So sind zum Beispiel einer 82-jährigen Stöckheimerin mehr als 5.000 Euro entwendet worden.“ Einer 89-jährigen Frau aus Broitzem wie auch einem 81-jährigen Mann aus Leiferde wurden ebenfalls Bargeld und auch Schmuck gestohlen.

Die Polizei rät, generell keine fremden Personen in Wohnungen zu lassen. „Rufen Sie Verwandte oder Nachbarn hinzu, wenn Sie sich unsicher sind“, erklären die Beamten – und im Zweifel die 110.