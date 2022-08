Die Polizei Wolfsburg ermittelt nach einem Einbruch in das Hotel „Alter Wolf“ in Wolfsburg (Symbolbild).

Polizeibericht Einbruch in Hotel „Alter Wolf“ in Wolfsburg – Tresor geklaut

Unbekannte Täter sind in das Hotel „Alter Wolf“ in der Schloßstraße in Wolfsburg eingebrochen und haben einen Tresor entwendet. Das berichtet die Polizei.

Demnach geschah die Tat zwischen Donnerstag, 14 Uhr und Freitag, 6 Uhr. Die Einbrecher brachen einen Nebeneingang des Hotels auf und bewegten sich „zielsicher“ zur Rezeption, wie die Polizei weiter schreibt. Hier entwendeten die Täter einen Tresor samt Bargeld.

Einbruch in Wolfsburger Hotel – Schadenssumme unklar

Anschließend verschwanden die Täter unbekannt. Wieviel Geld im Tresor war, kann die Polizei nicht sagen, auch eine genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 05361- 4646 0.

