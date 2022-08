Dramatische Rettungsaktion für Aller-Fische in Wolfsburg

Ein Feuerwehr-Großaufgebot aus Wolfsburg, Vorsfelde und Braunschweig pumpte Wasser vom Mittellandkanal (hinten links) in die Aller am Düker in Vorsfelde.

Alarmstufe Rot für die Fische in der Aller: Schon seit Wochen ist der Fluss auf einigen Abschnitten trockengefallen. In ihrer Not haben sich sehr viele Tiere am Aller-Düker in Vorsfelde gesammelt, weil das Wasser dort noch etwas höher steht. Doch irgendwann ging den Fischen die Luft aus. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, um Wasser aus dem Mittellandkanal umzupumpen.

Mit mehreren Rohren saugten die Feuerwehr-Einsatzkräfte der Wolfsburger Berufsfeuerwehr, aus Vorsfelde und Braunschweig am Dienstag zigtausende Liter Wasser aus dem Mittellandkanal an und pumpten es in hohem Bogen in die tiefer gelegene Aller. Und zwar dort, wo das Flüsschen durch drei Rohre unter dem Kanal hindurch auf dessen Nordseite geführt wird.

In Abstimmung mit der Untere Wasserbehörde Wolfsburg und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung pumpten die Feuerwehren rund 2000 Kubikmeter Wasser aus dem Mittellandkanal in die Aller, um das Fischsterben zu stoppen. Foto: Reinhold Wagner

Tausende Fische kämpften in der Aller ums Überleben

Dort tummelten sich tausende Fische und kämpften ums Überleben, schnappten nach Luft. Doch für viele Tiere kam die Rettung zu spät: Fotos und ein Film zeigen, dass viele Fische tot im Wasser treiben. Entstanden sind die Aufnahmen am Dienstagnachmittag und -abend: Der Wolfsburger Naturfotograf und -filmer Reinhold Wagner hat die Aktion am Aller-Düker verfolgt, Fotos gemacht und ein Youtube-Video produziert. Titel: „Rettungsversuch – Fischsterben am Aller-Düker“.

„Unter dem Düker gibt es eine tiefe Stelle, wo sich auch in normalen Zeiten Fische sammeln. Wenn es aber immer mehr Fische werden und es immer wärmer wird, haben sie irgendwann zu wenig Sauerstoff“, erklärt Stefan Ludwig, zweiter Vorsitzender und Gewässerwart des Angel- und Gewässerschutzvereins (AGV) Wolfsburg-Vorsfelde und Umgebung. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Wolfsburg in den vergangenen 50 Jahren schon einmal so wenig Wasser hatten.“ Er befürchtet weitere solcher dramatischen Situationen.

Wolfsburger filmte Hilfsaktion für Youtube-Video

Genau wie Reinhold Wagner. Der Naturschützer, der seine Streifzüge seit Jahren fotografisch und filmisch dokumentiert, hatte vom AGV von dem Rettungseinsatz erfahren und war dabei, hat eindrucksvolle Fotos und einen nachdenklich stimmenden Kurzfilm produziert und sagt: „Die Aktion war wichtig, um kurzfristig für Entlastung zu sorgen. Aber das muss sicher auch in anderen Gewässern gemacht werden.“

Im Hilfseinsatz für die Aller-Fische war am Dienstag auch AGV-Vorsitzender Thorsten Fricke. Er berichtet, dass ihn am Morgen die Außenbezirks-Leiterin der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Vorsfelde, Carmen Müller, angerufen habe. „Sie sagte mir, dass zahlreiche tote Fische am Aller-Düker treiben.“ Montagnachmittag habe der Verein noch kontrolliert, „da waren dort noch keine toten Fische“.

Für hunderte Fische in der Aller in Vorsfelde kam die Rettungsaktion zu spät. Foto: Reinhold Wagner

Angel- und Gewässerschutzverein alarmierte Stadt und Aller-Ohre-Verband

Jedenfalls alarmierte Fricke nach seiner Schilderung sofort die Stadt Wolfsburg und den Aller-Ohre-Verband, woraufhin die Feuerwehren mit einem Großaufgebot anrückten. „Die haben massivst Wasser in die Aller gepumpt“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Es sei eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, Aller-Ohre-Verband, Mittellandkanal-Verwaltung und den Feuerwehren gewesen.

Die Stadt bestätigte am Mittwoch: „Durch das Trockenfallen der Aller kam es zu einem Fischsterben am Aller-Düker. Vor dem Aller-Düker gab es noch Wasser, einen Austausch oder Frischwasserzulauf gab es jedoch nicht mehr. Die noch verbleibenden Fische zeigten eine Notatmung.“ Weil der AGV befürchtet habe, dass bei einem Umsetzungsversuch die noch lebenden Fische unter Stress ebenfalls sterben, habe man entschieden, Frischwasser aus dem Kanal zuzuführen.

Wolfsburger Feuerwehr bekam Verstärkung aus Vorsfelde und Braunschweig

Die Untere Wasserbehörde habe die Wolfsburger Berufsfeuerwehr angefragt, die wiederum die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde und die Braunschweiger Feuerwehr angefordert habe, um mit drei Pumpen einen Volumenstrom von 550 Kubikmetern pro Stunde zu erreichen. „Insgesamt wurden rund 2000 Kubikmeter Wasser in Abstimmung mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt entnommen“, hieß es seitens der Stadt.

Bis gegen 20 Uhr lief die Aktion, die eine Wasserstandszunahme um etwa zehn Zentimeter gebracht habe. „Weitere Wasserzugaben sind derzeit nicht geplant.“ Im nächsten Schritt solle der AGV kurzfristig die noch lebenden Fische in den Kanal umsetzen.

Vorsfelder Vereinsvorsitzender hofft auf Unterstützung vom THW

„Das war eine super Aktion. Aber wenn das nicht wieder gemacht wird, haben wir bald wieder das Problem“, prophezeit der AGV-Vorsitzende. Jedoch könne die Stadt das nicht leisten, heiße es. „Dabei bräuchten wir ein Notstromaggregat und eine Wasserpumpe, die bei Bedarf laufen kann.“ Vielleicht könnte die Stadt auch das Technische Hilfswerk anfordern, hofft er.

Am Donnerstag will laut Fricke der Wasserverband Vorsfelde helfen und Wasser in die Aller pumpen. „Das Becken am Aller-Düker kann man nicht abfischen“, betont der AGV-Vorsitzende. An die Fische in den Betonröhren komme man mit Keschern und dergleichen nicht ran. „Da hilft nur das Belüften.“

Mitglieder des Angel- und Gewässerschutzvereins Vorsfelde wateten am Mittwoch in der Aller am Düker, um die toten Fische einzusammeln. Foto: Darius Simka / regios24

AGV-Mitglieder sammeln tote Fische am Aller-Düker

Aktuell sind nach Angaben von Thorsten Fricke rund 15 AGV-Mitglieder dabei, die toten Fische einzusammeln. „Zirka 250 tote große Fische waren es bis Mittwochmittag schon.“ Darunter Hechte, Karpfen, Schleien, Barsche und Rotfedern. „Das ist schlimm anzusehen. Und es stinkt fürchterlich.“

Zudem hätten sich dort noch zigtausende weitere Fische gesammelt – die sich zuvor auf etwa drei Kilometern in der Aller verteilten. Doch auf etlichen Abschnitten fließt kein Wasser mehr. Der AGV-Vorsitzende ist frustriert: „Wir haben erst im Frühjahr für tausende Euro auch vom Aussterben bedrohte Fischarten in die Aller gesetzt, Bitterlinge und kleine Glasaale. Unsere Mitglieder versuchen jetzt, die aus den letzten Pfützen zu retten.“