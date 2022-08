Tödlicher Lkw-Unfall: A2 Richtung Braunschweig war voll gesperrt

Ein tödlicher Lkw-Unfall hat sich am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 2 bei Hämelerwald ereignet. Der 31-jährige Fahrer sei in der Nacht zum Montag in seiner Sattelzugmaschine eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann aus dem Raum Hannover wurde mit schwerem Gerät befreit. „Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod feststellen“, teilte die Feuerwehr später mit.

Autobahn wegen Bergungsarbeiten gesperrt – Umleitung

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer mit seinem Laster auf den Grünstreifen, kollidierte dann mit der Mittelschutzplanke und kippte auf die Seite. Der Auflieger seines Sattelzuges löste sich von der Zugmaschine und kippte ebenfalls um. Ein 64 Jahre alte Fahrer prallte mit seinem Laster gegen das Führerhaus und wurde leicht verletzt. Zudem touchierte ein Bus den Anhänger, der 58-jährige Fahrer wurde aber nicht verletzt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Lehrte ist am Montagmorgen ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Foto: Feuerwehr Lehrte

Wegen Bergungsarbeiten war die A2 zwischen Lehrte-Ost und Hämelerwald in Fahrtrichtung Braunschweig stundenlang – der Unfall geschah gegen 4 Uhr – komplett gesperrt. Erst am späten Abend gab es Entwarnung: Die Straße war gegen 22 Uhr wieder frei.

Vor der gesperrten Teilstrecke staute es sich tagsüber teils auf 6 Kilometern zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Lehrte-Ost. Auch in der Gegenrichtung war Stau: Durch Neugierige, die die Bergungsarbeiten beobachten, staute es sich in Fahrtrichtung Hannover zwischen Hämelerwald und Lehrte-Ost für kurze Zeit auf 3 Kilometern.

Laut Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen sollten ortskundige Autofahrer das Gebiet weiträumig umfahren. Die empfohlene Umleitung führte ab dem Autobahnkreuz Hannover-Ost über die A7 in Richtung Wolfsburg/Berlin, ab Holle über die A39 nach Rüningen, Braunschweig, Rautheim und Cremlingen.

Wie sich zeigte, waren andere Umleitungen bereits „verstopft“: So etwa die Parallelstraße über Immensen, Arpke und Sievershausen wie auch die Bundesstraße 65 bei Sehnde. Hier staute sich der Verkehr auf teils sechs Kilometer Länge.

red/dpa