In Niedersachsen brennen die Getreidefelder

In ganz Niedersachsen ist es an den heißen und trockenen Tagen zuletzt zu zahlreichen Bränden auf Getreidefeldern gekommen. Hunerte Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gebunden.

Einen rund fünf Hektar großen Flächenbrand gab es auf einem Getreidefeld im Landkreis Hameln-Pyrmont. Am Mittwochnachmittag wurde das Feuer in Hessisch Oldendorf gemeldet, teilte die Polizei am Abend mit. Das Feuer sei vermutlich durch einen Mähdrescher ausgelöst worden, der einen technischen Defekt hatte. Durch den Wind und die Trockenheit haben sich die Flammen den Angaben zufolge schnell ausbreiten können. 195 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort gewesen. Nach ungefähr drei Stunden war das Feuer demnach gelöscht.

Brandstifter setzen Kornfeld in Brand

Eine in Brand gesetzte Papiertonne hat am Donnerstag ein Feuer auf einem Kornfeld in Sibbesse (Landkreis Hildesheim) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte am frühen Morgen die auf einem Feldweg stehende Tonne an. Dadurch fing ein 2000 Quadratmeter großes Feld Feuer, das von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Brand auf Getreidefeld in Damme

Bei einem Flächenbrand in Damme (Landkreis Vechta) ist am Mittwochabend ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Donnerstag zündeten die Flammen wohl an einer Strohpresse und gingen anschließend auf ein Feld über. Knappe zwei Stunden lang brannten etwa vier Hektar abgeerntetes Land. Da zunächst die Strohpresse brannte und dann das Feld, sei es nicht auszuschließen, dass die Maschine wegen der Hitze am Mittwoch heiß gelaufen war, berichtete die Polizei.

