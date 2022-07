Zugausfälle zwischen Lebenstedt und Braunschweig

Stresstest für Bahnpendler zwischen Salzgitter-Lebenstedt und Braunschweig Hauptbahnhof. Am Donnerstagmorgen teilte die DB Regio Niedersachsen mit, dass der Bahnverkehr zwischen Salzgitter und Braunschweig bis auf weiteres vollständig entfällt.

Die Ursache war ein umgestürzter Baum auf den Gleisen. Ab etwa fünf Uhr am Morgen standen alle Züge still. Damit mussten zeitweise auch Pendler in Watenstedt, Immendorf und Salzgitter-Thiede eine Alternative suchen. In Thiede bedeutet das, den weiten Weg vom Thieder Bahnhof in Richtung Bushaltestelle an der Frankfurter Straße zu marschieren.

Zugausfälle wegen Personalmangel zwischen Lebenstedt und Braunschweig

Nachdem die Störung beseitigt war, kam es auch am Donnerstagvormittag weiterhin zu starken Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Lebenstedt und Braunschweig. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte, sorgen kurzfristige Erkrankungen von Bahnpersonal erneut für Ausfälle. Betroffen warenetwa die Verbindungen um 11:49 und 12:19 Uhr. Der Hinweis lautete hier: Bitte den Folgezug nutzen.

Inzwischen ist die Strecke wieder frei.

