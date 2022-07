Unfall bei Fallersleben: Motorradfahrer wird schwer verletzt

In Fallersleben hat sich am Dienstag ein 27-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Wolfsburgs Polizei gegen 11.55 Uhr auf der Straße Westrampe.

Demnach fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Wolfsburg kommend in Richtung Sülfeld. In Höhe des Container-Terminals bog der Mann nach links zum dortigen Parkplatz ab – übersah jedoch den entgegenkommenden Motorradfahrer. „Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, sodass der 27-Jährige frontal in die hintere Seite des Autos fuhr“, erklärt die Polizei.

Fallersleben: Motorradfahrer von Sitz geschleudert – Ersthelfer versorgen Schwerverletzten

Der Motorradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Herbeieilende Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen des angeforderten Notarztes und Rettungswagens. Der 27-Jährige wurde zunächst ins Klinikum Wolfsburg transportiert und im Anschluss nach Braunschweig verlegt.

Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn teilweise voll gesperrt.

Zeugen, insbesondere Autofahrer, die aus Richtung des Sülfelder Kreisels in Richtung Fallersleben hinter dem Motorradfahrer gefahren sind, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410 zu melden.

Unbekannte bestehlen 84-Jährige kurz nach ihrem Einkauf in Wolfsburg

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montagabend auf einem Parkplatz in der Marignanestraße eine 84 Jahre alte Frau bestohlen, als sie ihre Einkäufe in einem Drogeriemarkt in ihr Fahrzeug stellen wollte. In dem Moment, als sie den Kofferraum ihres Pkw öffnete, kamen plötzlich zwei unbekannte Männer und stahlen den Einkaufsbeutel aus dem Einkaufswagen.

Anschließend flüchteten sie in Richtung des dortigen Parks. Die Ermittler hoffen nun, dass Anwohner, Spaziergänger oder Fahrzeugführer den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise unter (05361) 46460.

Wolfsburg: Autofahrer bei Verkehrskontrolle in Handschellen gelegt

Am späten Dienstagabend haben Beamte der Wolfsburger Polizei auf der Braunschweiger Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurde ein 44-jähriger Autofahrer angehalten, der mit seinem Wagen aus der Innenstadt kommend in Richtung Röntgenstraße unterwegs war.

„Gleich zu Beginn der Kontrolle zeigte sich der Pkw-Fahrer sehr unkooperativ“, berichtet die Polizei. Der Mann weigerte sich zunächst, mit den Beamten in Kontakt zu treten. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Tür des Fahrzeugs zu öffnen. Wegen „seines weiteren Verhaltens“, so die Polizei, mussten dem Fahrer Handfesseln angelegt werden.

Im Verlauf der weiteren Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Cannabis, welcher letztlich auch durch den 44-Jährigen eingeräumt wurde. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und im Wolfsburger Klinikum entnommen. Zusätzlich ergaben Ermittlungen, dass dem Polo-Fahrer bereits vor geraumer Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Gegen den Mann wurden neben zwei Strafanzeigen auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, da er sich gegenüber den Polizeibeamten zusätzlich geweigert hatte, seine Personalien anzugeben.

