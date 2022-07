Niedersachsen: Traktor erfasst Motorradfahrer – schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Dornum im Landkreis Aurich ist ein Motorradfahrer von einem Traktor angefahren und schwer verletzt worden.

Der 20-Jährige hatte mit seinem Motorrad am Montagabend einen 35-jährigen Traktorfahrer überholt, der zeitgleich zum Abbiegen nach links ausscherte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei erfasste der Traktor den Motorradfahrer. Diese wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Brennender Traktor führt zu Flächenbrand in der Region Hannover

Ein brennenden Traktor mit Presse hat in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover einen Flächenbrand ausgelöst. Wie eine Sprecherin der Freiwilligen Feuerwehr mitteilte, waren am Montagnachmittag und -abend rund 100 Kräfte verschiedener Ortsfeuerwehren sowie der Bundeswehr-Feuerwehr vom Fliegerhorst Wunstorf im Einsatz, um die mehr als fünf Hektar große Fläche zu löschen. Auch Rettungsdienste und die Polizei waren vor Ort. Demnach griff das Feuer des Fahrzeuges schnell auf einen abgeernteten Getreideacker über, auch umliegende Waldstücke waren betroffen.

Ein brennender Traktor hat an einem Waldrand in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover einen Flächenbrand verursacht. Foto: Feuerwehr / dpa

Tanklöschfahrzeuge waren im Einsatz, zudem brachten Landwirte wassergefüllte Güllefässer. Starke Unterstützung habe zudem ein Löschfahrzeug der Bundeswehr-Feuerwehr mit 6000 Liter Löschwasser an Bord gebracht, hieß es. Bei der Einschätzung des Brandes halfen demnach auch ein Flugzeug und eine Drohne mit Wärmebildkamera.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

dpa