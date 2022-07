Der Harz- Das höchste Gebirge in Norddeutschland

Der Harz: Das höchste Gebirge in Norddeutschland

Waldbrandgefahr Niedersachsen: Flugzeuge sollen Rauch in Wäldern früh erkennen

Zur Früherkennung von Waldbränden setzen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auf den Einsatz von zwei kleinen Flugzeugen. Die Maschinen vom Typ Cessna mit einem Piloten, einem Beobachter und einem Förster an Bord fliegen diese Woche in einigen Gebieten der Bundesländer ihre Routen ab, um nach Rauchbildung Ausschau zu halten, wie Thomas Friedhoff, Referent des Feuerwehrflugdienstes Niedersachsen, sagte.

„Wir sind an einem kritischen Punkt“, sagte er. Der sogenannte Graslandfeuerindex steige landesweit auf Stufe 4 von 5, der Boden sei trocken. Im Harz sei die Situation teilweise extrem. In Niedersachsen besteht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr.

Um das Risiko zu verringern, haben mehrere Landkreise entsprechende Verordnungen erlassen. „Durch die trockenen Jahre und den Borkenkäferbefall ist in den Nadelwäldern viel trockenes Totholz vorhanden. Aber auch viele Birken und Buchen sind vertrocknet, sodass auch dort eine hohe Waldbrandgefahr besteht“, sagt etwa Paul Uphaus, Leiter der Unteren Naturschutz- und Waldbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim.

Andreas Bode, Flugbeobachter der Feuerwehr, bereitet sich vor dem ersten Überwachungsflug vor. Foto: Philipp Schulze / dpa

Die dortige Verordnung verbietet ab sofort, befahrbare Wege sowie markierte Wander- und Reitwege zu verlassen. Außerdem ist es in Wäldern, Mooren und Heidegebieten oder auch in der Nähe verboten, zu rauchen oder ein Feuer anzuzünden. Eine weitere Gefahrenquelle sind nach Angaben des Landkreises Nienburg Glasabfälle, die bei Sonnenschein als Brennglas wirken könnten.

Seit dieser Woche heben die Flieger nach Friedhoffs Angaben in Lüneburg und Hildesheim ab. Je nach Wetterlage und Waldbrandstufe fliegen sie dann fünf verschiedene Routen ab und können auch gezielt Gebiete in Augenschein nehmen. Je früher ein Brand ausfindig gemacht werde, desto leichter fielen normalerweise die Löscharbeiten und desto geringer sei der Umweltschaden. Im Oktober soll spätestens die Brandüberwachung via Flugzeug eingestellt werden.

dpa