Erneuter Dachstuhlbrand in der Wolfenbütteler Innenstadt

Wolfenbüttel. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses hat in der Wolfenbütteler Innenstadt gebrannt. Die Feuerwehr war in der Töpferstraße im Einsatz.

In der Wolfenbütteler Innenstadt hat in der Töpferstraß der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Am frühen Montagabend um 16.46 Uhr ist das Feuer in den Gemeinnützigen Wohnstätten eG gemeldet worden, so die Feuerwehr.

Die Rauchsäule ließ sich vom weitem sehen, berichtet Brandmeister Kai Strömel. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl in Flammen. Eine Ausbreitung des Brandes vom Dachstuhl auf den Rest des Gebäudes oder das nebenstehende Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

In dem Mehrfamilienhaus befanden sich sieben Personen, die bereits von der Polizei evakuiert werden konnten. Die Feuerwehr rettete noch eine Katze und konnte sie ihrer Besitzerin übergeben.

Feuerwehr Wolfenbüttel löscht bei über 30 Grad

Die Anfahrt in die enge Straße stellte die Feuerwehrleute vor eine Herausforderung. Selbst die Drehleiter musste in einem Garagenhof positioniert werden. Auch die weiteren Löscharbeiten waren bei Temperaturen von über 30 Grad höchst anstrengend für die Einsatzkräfte.

Die Löscharbeiten sind unter Atemschutz abgelaufen. Am Abend gegen 19 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand gelöscht wurde. Die Feuerwehren aus Wolfenbüttel, Groß-Stöckheim, Leinde, Fümmelse und Adersheim, sowie ein Wagen der Feuerwehrtechnischen Zentrale aus Schladen waren im Einsatz.

Die Stadt Wolfenbüttel hat nun eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Feuerteufels führen.