Haustiere in Braunschweig und die Hitze: Neun wichtige Tipps

Braunschweig. Der Sommer ist da, die Hitzewelle rollt: Was ist am besten für Hunde, Katzen, Hamster und Co? Tierheim-Chefin Verena Geißler gibt Tipps.

Tierisch warm wird und ist es jetzt für uns alle. Temperaturen deutlich jenseits der 20-Grad-Marke sind angesagt, vielleicht fällt am Wochenende sogar die 30-Grad-Marke.

Angesichts des Wetters in Braunschweig eine wichtige Frage: Was ist bei dieser Hitze in Braunschweig mit Hunden, Katzen, Wellensittichen, Hamstern und Co., wenn alle schwitzen? Wie macht man es richtig mit Haustieren in der Hitze? Was hilft, was schadet ihnen?

Dazu haben wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser, gemeinsam mit Verena Geißler, Leiterin von Braunschweigs Tierheim, eine Liste der wichtigsten Tipps aufgestellt. Wenn sie berücksichtigt wird, geht es auch unseren Haustieren gut.

Braunschweigs Tierheim-Chefin Verena Geißler gibt wertvolle Tipps. Foto: Henning Noske / Archiv

Haustiere und Hitze in Braunschweig: Aktivitäten morgens und abends

Behandle Dein Tier in der Hitze, wie auch Du Dich schützt. Lege Deine Aktivitäten in die frühen Morgenstunden und in die Abendstunden, wenn es kühler ist. Gib auch Hund oder Katze Gelegenheit, sich in kühle Räume zurückziehen zu können.

Wetter in Braunschweig sorgt für Hitze: Wasser kühlt auch Haustiere

Wenn Aktivitäten, dann gern mit Wasser. Hunde zum Beispiel haben großen Spaß daran, zu baden. Im Tierheim werden ihnen dafür extra Bademuscheln zur Verfügung gestellt.

Tipps für den Umgang mit Tieren bei Hitze: Viel Trinken gilt auch für Haustiere

Viel trinken, weniger und nicht so schwer essen, das gilt auch für die Tiere. Kleinere Portionen – gern auch mal ein gefrorenes Joghurt zum Schlecken. Wenn Katze oder Kater nicht trinken wollen, kann man ein bisschen kühle Milch ins Wasser geben, bei Hunden etwas kühle Brühe.

Was tun mit Haustieren bei Hitze?: Schatten und Kühle sind wichtig

Haus oder Wohnung kühl halten, je nachdem, wo man wohnt. Jalousien herunterlassen. Achtsam sein. In einer heißen Dachgeschosswohnung haben es Tiere genau so schwer wie ihre Menschen. Schattenplätze suchen, auch für Käfige. Achtung: Aus einem Schattenplatz kann im Tagesverlauf eine Gluthölle mit Lebensgefahr werden. Immer darauf achten, wie die Sonne sich bewegt.

Tipps für den Umgang mit Haustieren bei Hitze: Nasses Handtuch, kühle Fliesen

Hund oder Katze kann man ein kühles oder nasses Handtuch anbieten. Oder kühle Fliesen. Sie genießen das und es verschafft ihnen Erleichterung.

Sommerhitze in Braunschweig: Haustiere einfach in Ruhe lassen

Die Tiere einfach in Ruhe lassen! Keine überflüssigen Aktivitäten, wenn auch vielleicht gut gemeint. Mit dem Hund morgens früh gehen, abends spät. Nicht in die pralle Hitze! Und falls es dringend ist, nur ganz kurz oder besser, wenn möglich: schattige Waldwege nutzen.

Bei Hitze in Braunschweig: Wasserschalen aufstellen – auch für Wildtiere

Vögeln immer Wasser und Bademöglichkeiten anbieten. Das ist auch wichtig für die Wildvögel, denen wir auch helfen müssen. Bitte Wasserschalen herausstellen! Das freut auch den Igel. Aber bitte flache Schalen, damit die Tiere nicht hineinfallen können.

Auch für Haustiere gilt beim aktuellen Braunschweig-Wetter: Kein Sport in der Hitze

Bloß nicht auf die Idee kommen, mit dem Tier in der Hitze Sport zu treiben, etwa zu joggen, auch, wenn man selbst es sich zutraut. Der Mensch kann das für sich selbst entscheiden, ein Tier jedoch nicht. Und noch ein No Go: etwa mit dem Hund in der Hitze an der Leine Fahrrad zu fahren.

Hitze vermeiden: Keine Autofahrten bei aktuellem Wetter

Autofahrten vermeiden! Und es ist leider immer noch nicht überflüssig zu sagen: Wer sein Tier im Wagen lässt, bringt es in Lebensgefahr. Und da ist dann auch die Aufmerksamkeit aller Zeitgenossen gefragt, nicht nur der Tierbesitzer.