A7 bei Seesen nach Unfall in beide Richtungen voll gesperrt

Nach einem schweren Unfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr mit mehreren Verletzten bei Seesen im Landkreis Goslar hat die Polizei die Autobahn 7 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Zu dem Unfall kam es in Fahrtrichtung Kassel, mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar, die Unfallaufnahme dauerte noch an. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Menschen verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Seesen und in nördlicher Richtung ab der Anschlussstelle Echte im Landkreis Northeim gesperrt.

Stau auf A7 – Polizei: Rettungsgasse bilden!

Es kommt zu Staus mit Verzögerungen von bis zu einer knappen Stunde. Die Autobahnpolizei rät, das Gebiet zu umfahren und weist die im Stau stehenden Autofahrer ausdrücklich darauf hin, eine Rettungsgasse zu bilden.

