Lkw landet bei Baddeckenstedt im Graben – Bergungskran benötigt

Ein voll beladener Lkw ist bei Wartjendstedt an der B6 in einem Graben gelandet. Es kam zur Vollsperrung auf der Hildesheimer Straße.

Ein Lkw ist am Samstagvormittag in Wartjenstedt von der Straße abgekommen und in einem Seitengraben gelandet. Der Lastwagen war von der B6 abgefahren und wollte über die Kreisstraße 77 (Hildesheimer Straße) in Richtung Wartjenstedt. In der B6-Abfahrt kam er nach links von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Der Fahrer konnte seinen Lkw nicht mehr eigenhändig aus dem Graben befreien. Ein Bergungskran und -fahrzeug mussten anrücken. Der Lkw war mit 40 Tonnen voll beladen.

Der Bergungskran hatte den Hänger etwas angehoben, so dass das Bergungsfahrzeug den Sattelzug aus dem Graben ziehen konnte. Während der Bergungsarbeiten war die Hildesheimer Straße für rund drei Stunden gesperrt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfenbüttel und Salzgitter

Geschwindigkeit falsch eingeschätzt?

Zum Zeitpunkt des Unfalls soll die Straße feucht gewesen sein. Wie die Polizei berichtet, ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer die Geschwindigkeit in der Kurve falsch eingeschätzt hatte und somit von der Fahrbahn abkam.