Wolfsburger des Jahres – wer sind Ihre Kandidaten?

Die Wolfsburger Nachrichten suchen zum 19. Mal den „Wolfsburger oder die Wolfsburgerin des Jahres“. Es geht uns bei diesem Preis wie immer um die „Helden des Alltags“ – um Menschen, die in irgendeiner Form für andere da sind.

Schlagen Sie uns Ihren Wolfsburger des Jahres vor!

Das kann jemand sein, der Zivilcourage gezeigt und durch schnelles Handeln Leben gerettet hat. Oder jemand, der schon seit Jahren ehrenamtlich in Vereinen, Stiftungen oder anderen Institutionen für unser Gemeinwohl im Einsatz ist – egal, ob er als Trainer Generationen von Sportlern geprägt hat oder in seiner Freizeit aufopferungsvoll für andere Menschen sorgt oder deren Freizeit bereichert. Machen Sie mit, liebe Leserinnen und Leser, schlagen Sie uns Ihren „Menschen des Jahres“ vor, der sich besonders um Wolfsburg und seine Mitmenschen verdient gemacht hat – Ihren besonderen Menschen, ohne den das Leben in unserer Stadt ein ganzes Stückchen ärmer wäre.



Das könnte Sie auch interessieren:

Einsendeschluss ist der 18. Juli

Teilen Sie der Redaktion der Wolfsburger Nachrichten bis Montag, 18. Juli, bitte Namen und Wohnort ihres Kandidaten oder ihrer Kandidatin mit. Schreiben Sie uns eine kurze Erklärung, womit und warum sich der- oder diejenige so verdient gemacht hat. Sie können auch ein kurzes Video aufnehmen. Unsere E-Mail-Adresse lautet: redaktion.wolfsburg@ funkemedien.de.

Gala-Veranstaltung im Hotel Global Inn

Der Wolfsburger oder die Wolfsburgerin des Jahres wird am Donnerstag, 29. September, bei einer Abendveranstaltung im Hotel Global Inn gekürt – wie wir alle hoffen in Präsenz. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren schweren Herzens leider absagen.

2019 nahm der damalige Stadtbrandmeister Helmut von Hausen die Auszeichnung stellvertretend für die Freiwilligen Feuerwehren entgegen.

Wolfsburger des Jahres – so geht es weiter

Bis zum 18. Juli haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Vorschläge für den Wolfsburger oder die Wolfsburgerin des Jahres zu senden. Schreiben Sie uns und/oder schicken Sie ein Video an redaktion.wob@funkemedien.de. Sie können auch einen Brief schreiben an: Wolfsburger Nachrichten, Redaktion, Porschestraße 22-24, 38440 Wolfsburg.

Die Redaktion trifft eine Vorauswahl. Fünf Kandidaten und Kandidatinnen – auch Gruppen sind möglich – kommen ins Finale. Die Redaktion stellt sie alle in unserem Online-Auftritt und in unserer Printausgabe in Wort und Bild vor.

Die Leserinnen und Leser bestimmen anschließend den Wolfsburger/die Wolfsburgerin des Jahres in einer Online-Abstimmung.

Der Wolfsburger des Jahres wird am Donnerstag, 29. September, bei einer feierlichen Gala-Veranstaltung gekürt. Geplant ist ein Abend im Hotel Global Inn.

Unterstützt wird der Wolfsburger des Jahres von Volkswagen Immobilien und Optiker Ehme de Riese.

mk