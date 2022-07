Wolfsburg. Eine Fünfjährige wurde in Vorsfelde in Wolfsburg angefahren und verletzt. Außerdem: So sind Unbekannte zwei Mal in das Schützenhaus eingebrochen.

Beim Discounter an der Meinstraße in Vorsfelde in Wolfsburg wurde das Kleinkind angefahren. (Symbol)

Polizei Wolfsburg Frau fährt Fünfjährige in Wolfsburg an – Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend wurde ein 5-jähriges Mädchen von einer 20 Jahre alten Golf-Fahrerin auf der Meinstraße in Vorsfelde inWolfsburg angefahren und leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Am frühen Donnerstagabend habe die 20-Jährige mit ihrem Golf die Meinstraße aus Vorsfelde kommend in Richtung Brechtorf befahren. In Höhe der Fußgängerampel bei einem Discounter überquerte das Mädchen auf einem Roller mit ihrer Mutter die Straße, heißt es weiter. Plötzlich sei die 5-Jährige von dem Pkw erfasst und von ihrem Roller geschleudert worden. Dabei sei das Mädchen verletzt worden und in Begleitung der unter Schock stehenden Mutter mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zum Unfallzeitpunkt einige Personen im Bereich des Discounters und auf der Meinstraße auf. Ermittler hoffen, dass Zeugen den Unfall gesehen und Angaben zu dem Hergang machen können. Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde unter der Telefonnummer

(05363) 809700.

Zwei Einbrüche in einer Nacht - Täter gelangen ins Schützenhaus in Wolfsburg

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag gleich zweimal in das Schützenhaus in der Breslauer Straße in Wolfsburgeingebrochen. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt, berichtet die Polizei.

Zunächst sei die Polizei kurz nach Mitternacht benachrichtigt worden, dass im Schützenhaus in der Breslauer Straße eine Alarmanlage ausgelöst hat. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben fest, dass unbekannte Täter ein Dachfenster des Gebäudes aufgebrochen hatten, um in das Schützenhaus zu gelangen. Dort durchsuchten sie laut Polizei die Räumlichkeiten und verschwanden danach in unbekannte Richtung.

Zwei Stunden später sei die Alarmanlage erneut ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Einbrecher erneut über das Dachfenster in das Schützenhaus gelangt. Dieses Mal hielten sich die Täter vornehmlich auf dem Schießstand auf und beschädigten dort ein Bild, berichtet die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

red