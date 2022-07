Polizei schnappt gewerbsmäßige Ladendiebe in Braunschweig

Braunschweig. In einem Warenhaus in der Innenstadt hatten sie Kleidung mithilfe von präparierten Taschen mitgehen lassen. Sie waren bundesweit tätig.

Wegen des Verdachts auf gewerblichen Ladendiebstahls hat die Polizei in der Braunschweiger Innenstadt zwei Männer im Alter von 22 und 44 Jahren festgenommen.

Am Donnerstagnachmittag hatten die Mitarbeiter eines Warenhauses beobachtet, wie zwei Unbekannte zahlreiche Bekleidungsstücke aus den Regalen nahmen, in ihrer mitgeführten Tasche verstauten und dann das Geschäft verließen, ohne die Ware bezahlt zu haben.

Die Mitarbeiter folgten den Männern und informierten die Polizei über ihre Beobachtungen. Die Täter nutzten die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei und deponierten das Diebesgut in einem geparkten Pkw.

Die Polizeibeamten konnten anhand der Personenbeschreibung die 22- und 44-jährigen Männer in unmittelbarer Nähe antreffen und nahmen sie zunächst mit zur Polizeidienststelle.

Der Ältere von ihnen hatte eine Tragetasche bei sich, die so präpariert war, dass Alarm-Anlagen in Geschäften umgangen werden können, indem sie gesicherte Waren abschirmt. Der Jüngere trug ein Messer und einen Fahrzeugschlüssel bei sich.

Polizei findet Waren im Wert von mehreren Hundert Euro

Im Wagen der Täter fanden die Beamten nicht nur die beschriebenen Kleidungsstücke, bei deren Diebstahl sie beobachtet worden waren, sondern noch weitere Kosmetikartikel und Schuhe aus anderen Geschäften.

Teilweise waren die Kleidungsstücke noch mit Diebstahlsicherungen versehen. Einen Eigentumsnachweis konnten die beiden Männer hierfür nicht erbringen.

Das aufgefundene und durch die Polizei sichergestellte Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Weil die beiden beschuldigten Personen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, dafür aber schon überregional im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten aufgefallen waren, stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Amtsgericht einen Haftantrag. Am Freitag wurden die beiden Männer beim zuständigen Amtsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Männer erließ.

Polizei stellt vermutlichen Fahrraddieb in Braunschweig

Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei einen möglichen Fahrraddieb in Braunschweig in der Sophienstraße gestellt. Ein Braunschweiger habe die Beamten wegen eines möglichen Fahrraddiebstahls gerufen, berichtet die Polizei.

Die Streife haben im unmittelbaren Nähe drei Jugendlichen antreffen können. Als sich die Polizeibeamtinnen zu erkennen gaben, seien alle in unterschiedliche Richtungen mit ihren Fahrrädern geflüchtet. Durch eine kurze Verfolgung zu Fuß konnte einer der Jugendlichen, 16 Jahre alt, eingeholt und gestellt werden, heißt es weiter.

Es konnten laut Polizei noch zwei weitere Fahrräder aufgefunden werden. Insgesamt drei Fahrräder seien durch die Polizei sichergestellt worden, um den Eigentümer zu ermitteln. Der 16-Jährige war alkoholisiert und wurde abschließend nach Hause in die Obhut der Mutter übergeben, berichtet die Polizei.

Mehrere Wertstofftonnen brennen in der Braunschweiger Weststadt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben drei Wertstofftonnen in der Braunschweiger Emsstraßegebrannt. Einer dieser Tonnen konnte nach eigenen Angaben durch die hinzugerufene Polizei in Zusammenarbeit mit einem Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. So habe die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten ausführen müsse. Diese meldete, dass es im unmittelbaren Nahbereich zu einem weiteren kleinen Brand gekommen sei, der durch eine andere Feuerwehreinheit jedoch bereits gelöscht wurden.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Helmstedt- Unbekannte bohren in Tank und stehlen Benzin

Zwei Fahrzeuge in Wolfsburg gestohlen – Polizei hofft auf Zeugen

Mann fährt mit über 4 Promille auf der A2 bei Braunschweig

Bei der Fahndung im Nahbereich, nach möglichen Verursachern, wurde ein weiterer Brand entdeckt. Hier wurde durch einen Anwohner bereits die Feuerwehr verständigt. Nur durch das schnelle Handeln beider Anwohner konnte ein Übergreifen auf angrenzende Mülltonen verhindert werden.

Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

red