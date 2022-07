Großes Feuer in Celle – 3 Tafel-Transporter brennen komplett aus

Auf dem Gelände der Tafel in Celle haben in der Nacht zu Mittwoch drei Kleintransporter gebrannt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Die Ursache für das Feuer sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher – alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 0.45 Uhr.

Es handele sich um Transporter der Celler Tafel. Alle drei Fahrzeuge hätten in Vollbrand gestanden. Zudem wurden nach Angaben der Polizei ein weiterer Transporter, drei Bäume sowie die Regenrinne eines Gebäudes durch das Feuer beschädigt. Ein Ausbreiten der Flammen auf das Haus konnte die Feuerwehr verhindern.

Blindgänger in Osnabrück entschärft – Evakuierung dauerte länger

Deutlich später als geplant ist in Osnabrück ein Weltkriegs-Blindgänger entschärft worden. Grund für die mehrstündige Verzögerung war die Evakuierung: Gegen 23 Uhr wurden noch immer vereinzelt Menschen im betroffenen Gebiet im Stadtteil Dodesheide angetroffen, wie die Stadt Osnabrück auf Twitter mitteilte. Eigentlich hätten sie den Bereich bis 18 Uhr verlassen sollen.

Mehr Blaulicht-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Die Entschärfung war ursprünglich für 21 Uhr vorgesehen. Um kurz vor 1 Uhr teilte die Stadt schließlich mit, die Bombe sei erfolgreich entschärft worden und bedankte sich bei allen, die das Evakuierungsgebiet frühzeitig verlassen hatten. Die Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Wegen des Blindgängers mussten 5.400 Menschen aus 2.300 Haushalten ihren Wohnort verlassen. Ein Evakuierungszentrum wurde in einer Schule eingerichtet.

Rotenburg: Gefahrgut in Spedition ausgelaufen – sieben Verletzte

Ausgelaufenes Gefahrgut hat in einem Logistikunternehmen in Rotenburg (Wümme) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Durch den Austritt der Chemikalie seien sieben Menschen verletzt worden, eine davon wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Den Angaben zufolge hinterließ ein beschädigtes Gebinde mit einer Substanz beim Transport eine etwa 100 Meter lange Spur in der Halle des Unternehmens.

Ungefähr 140 Einsatzkräfte waren am Dienstag über fünf Stunden damit beschäftigt, die Spur zu beseitigen. Die Arbeiten seien besonders kräftezehrend gewesen, da die Einsatzkräfte bei hohen Temperaturen spezielle Schutzanzüge tragen mussten, hieß es. Sowohl die Schadenshöhe als auch die Ursache waren zunächst nicht bekannt.

dpa