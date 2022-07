Einbruch in Autowerkstatt im Kreis Gifhorn

Gilde. Die Täter haben in Gilde Fahrzeugteile im Wert von über 5.000 Euro gesteohlen. Außerdem: Unfallflucht in Hankensbüttel.

Zu einem Einbruch mit Diebstahl ist es am vergangenen Mittwoch in Gilde (Landkreis Gifhorn) gekommen. Wie die Polizei berichtet sind unbekannte Täter in eine Werkstatt eingebrochen, die sich in einer Scheune an der K 35 zwischen Gilde und der B 188 befindet. Mit Werkzeugen verschafften sich die Täter Zugang ins Gebäude und stahlen zielgerichtet Fahrzeugteile im Wert von über 5.000 Euro.

Zum Abtransport wurden nach ersten Ermittlungen zwei Fahrzeuge benutzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, wenden sich bitte unter (05372) 97850 an die Polizei Meinersen.

Zeugensuche nach Unfallflucht in Hankensbüttel

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagabend in Hankensbüttel. Ein 68-Jähriger stellte seinen weißen VW Polo gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurants „Syrtaki“ in der Straße Hoher Weg ab.

Als er gegen 19.30 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, musste er Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel feststellen. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter (05832) 979340 bei der Polizei in Hankensbüttel.

