Unbekannte stehlen im Kreis Helmstedt Moped und Benzin

Bislang unbekannte Diebe haben zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, ein Classic-Moped der Marke Rex, Typ FM 10 Monaco, in der Farbe blaugrau gestohlen. Laut Polizei war es vor einer Garage in der Hasenwinkelstraße in Rottorf am Klei abgestellt.

Das etwa 60 Jahre alte Moped war mit einem gültigen grünen Versicherungskennzeichen versehen, das linke Seitenteil fehlt. Der Wert des Mopeds wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeinachrichten lesen Sie hier:

Unbekannte stehlen gleich in zwei Fällen Benzin aus Pkw

Auf Benzin hatten es Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag abgesehen. An einem in der Leipziger Straße/Naumburger Straße abgestellten silbernen VW Polo beziehungsweise an einem grünen Skoda Citigo, der vor dem Gelände eines Kleingartenvereins am Magdeburger Tor stand, wurden jeweils Löcher in die Tankbehälter gebohrt. Anschließend ließen die Täter das Benzin ab, so die Polizei. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Beifahrertür in Helmstedt eingedellt

Einen Schreck hat der Besitzer eines blauen Daimler Benz GLK erhalten, als er am Samstag gegen neun Uhr aus der Friedrich-Ebert-Straße in Helmstedt mit dem Auto wegfahren wollte und sah, dass die Beifahrertür im oberen Bereich nach innen gedrückt war. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 16 Uhr, und Samstagvormittag. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

red