Salzgitter: Dieb beißt Ladendetektiv und stiehlt Alkoholika

Salzgitter. In Fredenberg ist es am Samstag zu zwei Delikten gekommen, wie die Polizei schreibt. Zudem erwischte sie einen alkoholisierten Autofahrer.

In einem Lebensmitteldiscounter in Fredenberg hat ein Mann Alkoholika gestohlen. Außerdem biss er einen Ladendetektiv (Symbolfoto).

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am späten Samstagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in Fredenberg ereignet. Nachdem ein dort beschäftigter Ladendetektiv einen Jugendlichen beim Diebstahl von zwei Flaschen Alkoholika im Wert von etwa 24 Euro beobachtet hatte und diesen stellen wollte, setzte dieser sich zur Wehr, berichtet die Polizei.

Der unbekannte Täter biss dem Detektiv dabei unter anderem in die Hand und konnte schließlich flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 17 Jahre alt, leichter Schnurrbart, dunkel gekleidet. Der Detektiv wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 zu melden.

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Fredenberg

Ebenfalls in Fredenberg hat die Polizei am frühen Samstagabend einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Ein aufmerksamer Zeuge hatten diesen laut Polizei beobachtet, wie er sehr unsicher und in starken Schlangenlinien mit einem Pkw die Erich-Ollenhauer-Straße befahren und schließlich den Parkplatz eines Supermarktes angesteuert hatte.

Nachdem der Zeuge die Polizei informierte, konnten die Beamten den Mann noch auf dem Parkplatz ermitteln. Bei dem 60-jährigen Mann aus Salzgitter wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt; dieser ergab einen Wert von 2,32 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

red