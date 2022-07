Wolfenbüttel: Verletzter nach Brand eines Dachgeschosses

Bei einem Feueram Sonntagmorgen an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel ist ein 39-Jähriger verletzt worden. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Von dem Brand in einem Mehrfamilienhauswaren 15 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen. Das Feuer war im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen, vermutlich in einer Küche, wie Feuerwehr-Pressesprecher Michael Hoppmann mitteilte.

Für die Kernstadt Wolfenbüttels wurde Vollalarm ausgelöst

Für die Kernstadt Wolfenbüttels wurde Vollalarm ausgelöst. Der Löschzug West wurde zu den Löscharbeiten nachgefordert. Etwa 100 Rettungskräfte der Ortswehren Adersheim, Fümmelse, Leinde, Linden, Groß Stöckheim und Wolfenbüttel waren am Einsatz beteiligt. Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam, bat die Feuerwehr darum, dass die Anwohner die Fenster geschlossen halten sollten. Im Einsatz war auch die Schnelle Eingreifgruppe (SEG) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die sich um weitere Bewohner des Hauses kümmerte.

Das Feuer war gegen 4.30 Uhr aus bislang ungeklärter Weise ausgebrochen. Selbst nach knapp einer Stunde sei es noch nicht unter Kontrolle gewesen. Im Einsatz waren sechs Trupps unter Atemschutz. Weitere standen in Reserve. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen auch über die große Drehleiter. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten Dachziegel abgenommen werden. Um 6.21 Uhr war das Feuer gelöscht. Die meisten Einsatzkräfte rückten ein. Es folgten Aufräumarbeiten. Das Haus ist laut Polizei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die entstandene Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen

Die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße war für die Zeit des Einsatzes für den Straßenverkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Erst vor kurzem musste die Feuerwehr zwei Dachstühle in der Straße Am Brückenbach löschen.