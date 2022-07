Salzgitter. Salzgitters Polizei ist am Dienstagmorgen von Zeugen alarmiert worden: Im Flachsweg knallte es laut. Die Beamten ermittelt gegen zwei Personen.

Polizei Salzgitter Knallgeräusche in Lebenstedt – waren es Schüsse einer Waffe?

In Lebenstedt in der Nähe des Flachswegs hat es am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr mehrfach laut geknallt. Zeugen hatten Salzgitters Polizei alarmiert. „Die schnell eingetroffenen Beamten konnten zwei Personen identifizieren“, teilt ein Polizeisprecher mit.

Die Beamten ermitteln nun, in welchem Zusammenhang diese Personen mit den Knallgeräuschen stehen. Zudem müsse geklärt werden, ob es sich um Schüsse aus einer Waffe handelte.

red