Feuerwehreinsatz auf Bahnstrecke nach Hannover: Züge verspätet

Hannover. Wegen Feuerwehreinsätzen sind etliche Züge in der Region verspätet. Betroffen sind die Strecken Hannover-Wolfsburg und Braunschweig-Hannover.

Böschungsbrände in der Nähe der Schienen sorgen für Zugverspätungen (Symbolbild).

Mehrere Feuerwehreinsätze in der Region beeinträchtigen derzeit den Bahnverkehr. Auf der Strecke zwischen Wolfsburg Hauptbahnhof und Hannover Hauptbahnhof werden die Züge des Fernverkehrs in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet, heißt es in der App der Deutschen Bahn. Zudem kommt es zu Verspätungen. Auch der Regionalverkehr ist derzeit verspätet. Vorübergehend war ein Busnotverkehr zwischen Hannover Hauptbahnhof und Dollbergen eingerichtet.

Ebenfalls von einem Feuerwehreinsatz betroffen ist die Strecke Braunschweig-Hannover. Es kommt zu Haltausfällen in Peine, informiert die Deutsche Bahn via Twitter. Richtung Norddeich Mole kommt es wegen einer Streckensperrung zudem zu Ausfällen und Verspätungen.

Grund der Feuerwehreinsätze sind laut Eisenbahngesellschaft Enno mehrere Böschungsbrände.

Mehr aus Niedersachsen:

mf