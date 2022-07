Salzgitter. Die Polizei nahm die beiden alkoholisierten Personen am Samstag in Gewahrsam und schrieb mehrere Anzeigen. Bei dem Einsatz gab es einen Verletzten.

Mit mehreren Einsatzkräften war die Polizei am Samstag in Salzgitter-Thiede unterwegs.

Polizei Salzgitter Polizeieinsatz in Salzgitter: Kunden wollen Laden nicht verlassen

Weil zwei alkoholisierte Kunden ein Lebensmittelgeschäft in Thiede auch nach mehrmaligem Bitten von Mitarbeitern nicht verlassen wollten, ist es am Samstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Beamten beide Personen in Gewahrsam. Diese wehrten sich jedoch und verletzten dabei einen Polizeibeamten leicht.

Gegen beide Personen schrieb die Polizei eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, die Beamten ordneten zudem eine Blutprobenentnahme an, zudem verbrachten die beiden die folgenden Stunden im Gewahrsam der Polizei.

red