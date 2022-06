Polizei Braunschweig Braunschweig: Frau findet in Einkaufswagen mehrere Tausend Euro

Einen kuriosen Fund machte am Montagvormittag eine Frau in Braunschweig.

Braunschweig. Im Braunschweiger Norden war die Frau am Montagvormittag einkaufen, als sie eine Geldbörse bemerkte. So viel Geld war in dem Portemonnaie.