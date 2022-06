Abkühlung kommt – Gewitter nach Hitze-Wochenende erwartet

Nach der Hitze am Samstag in Niedersachsen hat es sich am Sonntag merklich abgekühlt. Dabei verlaufe eine Luftmassengrenze genau über Niedersachsen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In der Nordhälfte hat sich bereits kühlere Meeresluft durchgesetzt, die Temperaturen lagen am Sonntagnachmittag bei 14 bis 17 Grad. Im südlichen und südöstlichen Niedersachsen war es mit 20 bis 26 Grad noch sommerlicher.

In der Nacht zum Montag könnte es vor allem im Süden Niedersachsens kräftige Gewitter und Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter Niederschlag geben. Die Temperaturen liegen dort bei etwa 13 Grad. Am Montag frischt der Wind auf und es wird böig. Laut DWD kommt es, nach vorübergehender Wetterberuhigung am Nachmittag, in der Mitte und im Nordosten Deutschlands zu vereinzelt unwetterartigem Starkregen und Gewitter.

dpa/red