Wolfsburgs Impfzentrum zwei Wochen zu – Mobile Teams unterwegs

Bernhard Lange und Michaela Schwarz-Aksoy leiten das neue Impfzentrum in der Blackbox des Wolfsburger Congress-Parks. Es wird für zwei Wochen ins Alvar-Aalto-Kulturhaus ausgelagert. (Archivbild)

Das Impfzentrum im Congress-Park bleibt von Montag, 13. Juni, bis Freitag, 24. Juni, aufgrund der dort laufenden Prüfungsklausuren der Ostfalia-Hochschule geschlossen, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Alternativ werden in diesen zwei Wochen von Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, Impfungen im Alvar-Aalto-Kulturhaus, Porschestraße 51, im Hörsaal 5, angeboten.

Das Impfangebot umfasst Impfungen mit den Impfstoffen von Comirnaty (Biontech) und Spikevax (Moderna) und richtet sich an alle Personen ab 12 Jahre. Impfungen mit dem Impfstoff von Nuvaxovid (Novavax) und Impfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahre können am 15. Juni und am 22. Juni von 9 bis 15 Uhr wahrgenommen werden.

Impfen in Wolfsburg: Keine Terminvereinbarung notwendig

Darüber hinaus werden dort täglich von 9 bis 15 Uhr weitere Impfungen für Geflüchtete aus der Ukraine ab drei Jahren angeboten – gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Poliomyelitis sowie Masern, Mumps, Röteln und Varizellen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Zusätzlich sind Mobile Impfteams unterwegs. Geimpft wird mit MRNA-Impfstoffen (Biontech/Moderna). Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich. An diesen Terminen werden Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten:

Neuhaus: Dienstag, 14. Juni, 10 bis 16 Uhr, Burg Neuhaus, Burgallee 2.

Vorsfelde: Dienstag, 14. Juni, 10 bis 16 Uhr, DRK-Ortsverein Vorsfelde, Amtsstraße 35.

Westhagen: Donnerstag, 16. Juni, 9 bis 15 Uhr, KiFaz am Ring, Stralsunder Ring 45 A.

Teichbreite: Donnerstag, 16. Juni, 10 bis 16 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Hansaplatz 17.

Sülfeld: Freitag, 17. Juni, 11 bis 17 Uhr, Evangelische Kirchengemeinde, Dorfstraße 6.

Sandkamp: Dienstag, 21. Juni, 11 bis 17 Uhr, Verwaltungssprechstelle, Stellfelder Straße 9.

Neindorf: Mittwoch, 22. Juni, 11 bis 17 Uhr, Kirchengemeinde Neindorf, Kirchstraße 16.

Detmerode: Mittwoch, 22. Juni, 10 bis 16 Uhr, Stephanusgemeinde, Detmeroder Markt 6.

Fallersleben: Donnerstag, 23. Juni, 9 bis 17 Uhr, Schwefelbad, Am Schwefelbad 12.

Nordsteimke: Freitag, 24. Juni, 11 bis 16 Uhr, Mehrzweckhalle, Steinbeker Straße 5.

