Polizeiüberblick: Tödlicher Unfall, Rentner-Prügelei und mehr

Von einem tödlichen Unfall über einen Tauben-Quäler bis zu einem Axt-Angriff und einer Prügelei zwischen zwei betrunkenen Senioren vor dem Hauptbahnhof Hannover berichtet die Polizei in Niedersachsen am Pfingstmontag. Eine Übersicht.

Ein 82 Jahre alter Motorrollerfahrer ist in Wremen (Landkreis Cuxhaven) gegen ein geparktes Wohnmobil gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei am Sonntag bei geringer Geschwindigkeit aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Wohnmobil geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch am Unfallort.

Mann mit Axt attackiert - Verdächtiger festgenommen

Nach einem Axtangriff auf einen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Schaumburg wird gegen einen 22-jährigen Bewohner wegen versuchter Tötung ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug er am Sonntagabend mehrfach mit der Axt in Richtung des Kopfes des 36-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Dieser habe jedoch nur leichte Schnittverletzungen an der Hand erlitten. Bei der Festnahme nach dem Vorfall in Rinteln sei der Verdächtige betrunken gewesen. Der Grund für die Attacke war zunächst unklar.

Einbrecher tötet und verletzt mehr als 40 Tauben

Ein Einbrecher hat in Emden zahlreiche Zucht- und Brieftauben getötet und verletzt. Der Täter habe am Pfingstwochenende das Schloss einer Gartentür zerstört und auf dem Grundstück mehrere Taubenvolieren geöffnet, teilte die Polizei am Montag mit. Neun Tauben wurden getötet, 34 weitere wurden durch Brechen der Flügelknochen flugunfähig gemacht.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Den finanziellen Schaden gab die Polizei mit rund 1000 Euro an. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Betrunkene Rentner prügeln am Hauptbahnhof Hannover aufeinander ein

Zwei betrunkene Senioren sind am Hauptbahnhof Hannover derart in Streit geraten, dass sie aufeinander einschlugen. Laut Polizei ereignete sich der Streit am Sonntagabend gegen 22 Uhr, als die beiden Herren (62 und 64 Jahre) sich zunächst beschimpften, bevor die Fäuste flogen.

Dabei fügte der 62-Jährige, ein Rollstuhlfahrer aus Bremen, seinem Kontrahenten eine blutende Platzwunde zu. Sein Gegenüber, ein 64-Jähriger aus Wedemark, fügte dem Rollstuhlfahrer laut Polizei „leichte Blessuren“ im Gesicht zu und beschädigte die Armbanduhr des 62-Jährigen.

Ein Bundespolizist, der eigentlich nicht im Dienst war, trennte die Streithähne und informierte die Kollegen am Hauptbahnhof, die beide Männer mit auf die Wache nahmen. Bei dem 64-Jährigen wurden 2,42 Promille und bei dem 62-jährigen Mann 1,20 Promille gemessen. Nachdem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet wurden, durften sie die Wache wieder verlassen.

34-Jähriger bedroht Helfer mit Schusswaffe

Nach einem Verkehrsunfall hat ein 34-Jähriger in Bremen mehrere Zeugen mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei nahm den Mann fest, zuvor hatte ein Beamter einen Warnschuss abgegeben. Der 34-Jährige war mit seinem Auto in der Nacht zum Pfingstmontag gegen eine Ampel geprallt, wie die Polizei mitteilte. Als sich Helfer um ihn kümmern wollten, richtete er eine Schusswaffe auf sie. Zeugen alarmierten die Polizei.

Zunächst weigerte sich der Mann, die Hände vorzuzeigen und sich hinzulegen. Daraufhin gab ein Polizist einen Warnschuss ab, und der 34-Jährige ließ sich festnehmen. Die Beamten stellte eine Luftdruckpistole sicher. Der Mann stand vermutlich unter Alkoholeinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Bedrohung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Psychisch kranker Mann sorgt für Vollsperrung auf A7

Ein psychisch kranker Mann hat am Pfingstmontag den Verkehr auf der A7 bei Bad Fallingbostel im Heidekreis lahmgelegt. Der Verkehr staute sich gegen 11.30 Uhr in beide Richtungen kilometerlang. Nach Polizeiangaben fuhr der 56-Jährige mit seinem Wohnwagen-Gespann in Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren in Richtung Norden. Andere Autofahrer alarmierten die Polizei. Die Beamten stoppten den Fahrer, konnten ihn aber nicht kontrollieren, weil der Mann einen Rottweiler im Wagen hatte, der niemanden an den 56-Jährigen heranließ. Weiterhin behauptete der Fahrer, dass er eine Bombe an Bord hätte.

Die Frau des 56-Jährigen berichtete den Beamten per Telefon, dass ihr Mann eine psychische Störung habe. Die Polizei sperrte die Autobahn daraufhin zwischen dem Dreieck Walsrode und Bad Fallingbostel komplett in beide Fahrtrichtungen und wartete am Vormittag auf einen Tierarzt aus dem nahe gelegenen Serengeti-Park in Hodenhagen, der den Hund betäuben sollte.

