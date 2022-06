Hannover. Unter dem Motto „Alles bleibt anders“ zogen Tausende Demonstranten am Samstag durch Hannovers Innenstadt. Der CSD in Bildern.

LGBTQIA, Non-Binary oder Queer: Viele Menschen sind unsicher, was genau die Begriffe bedeuten. Wir klären Sie auf.

Demo in Hannover

Demo in Hannover Etwa 11.500 Menschen bei Christopher Street Day in Hannover

Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind beim Christopher Street Day am Pfingstsamstag durch die Innenstadt von Hannover gezogen. Die Polizei registrierte etwa 11.500 Menschen, wie ein Sprecher am Samstagnachmittag sagte.

Die Demonstranten zogen nach einer Kundgebung mit Reden vom Opernplatz aus mit Musik, Plakaten und Regenbogenflaggen friedlich durch die Stadt. Die Veranstalter hatten mit bis zu 12.500 Menschen gerechnet. Das Motto der Demonstration unter anderem für mehr Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt lautete dieses Mal „Alles bleibt anders“.

Christopher Street Day in Hannover 2022 Christopher Street Day in Hannover 2022 Laut Polizei nahmen am Samstag etwa 11.500 Menschen am Christopher Street Day in Hannover teil. Foto: Fernando Martinez / dpa

Dafür steht der Christopher Street Day

Der Christopher Street Day erinnert an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen und queeren Menschen. Der Christopher Street Day geht auf den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969 zurück. In Erinnerung daran gibt es in vielen Städten jedes Jahr Christopher Street Days.

Die Polizei Hannover hatte wegen der großen Demonstration Autofahrer gebeten, am Samstag auf Fahrten im Stadtzentrum zu verzichten und stattdessen auf Fahrrad, Busse und Bahnen umzusteigen.

