Falscher Handwerker ergaunert Bargeld im Kreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Ein angeblicher Handwerker klingelt an der Tür und bietet eine Reparatur an. Er kassiert eine Anzahlung und verschwindet – und das ist nicht alles.

Bei einem Trickbetrug hat ein angeblicher Handwerker in Denkte (Kreis Wolfenbüttel) Bargeld erbeutet. Das berichtet die Polizei.

Demnach erschien der Täter am Freitag gegen 12.30 Uhr an der Haustür des Geschädigten in der Straße Im Windhuk in Denkte. Der Mann gab sich als Handwerker aus und bot an, den Dachstuhl des Hauses zu reparieren. Der Hausbesitzer willigte ein.

Der vermeintliche Handwerker verlangte eine Anzahlung in Bargeld, die er auch bekam. Anschließend verließ er unter einem Vorwand das Haus und kam nicht zurück. Später stellte der Geprellte fest, dass noch weiteres Bargeld aus dem Haus fehlte. Die Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter unter 05331/933-0.

Zaunpfahl in Dahlum angefahren und geflüchtet

Auch das ist eine Fahrerflucht: In der Straße Am Spital in Dahlum touchierte am Freitag gegen 10.40 Uhr ein Unbekannter einen Zaunpfahl, als er gerade ein Baugrundstück verließ. Zwar sprach ihn eine Frau noch darauf an, der Mann setzte seine Fahrt aber fort – und blieb laut Polizei unerkannt.

Am Zaunpfahl entstand Sachschaden, den die Polizei nicht weiter beziffert. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Schöppenstedt oder Wolfenbüttel unter 05332/94654-0 oder 05331/933-0.

Mehr Polizeimeldungen aus unserer Region