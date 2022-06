Radfahrer stoßen in Peine zusammen und verletzen sich

Peine. Auf der Werner-Nordmeyerstraße kam es zum Zusammenstoß. Außerdem: Containerbrand in der Hannoverschen Heerstraße in Peine.

Zwei Fahrradfahrer sind am Mittwochvormittag in Peine miteinander kollidiert. Wie die Polizei berichtet, kam es auf dem Radweg entlang der Werner-Nordmeyer-Straße zum Zusammenstoß.

Ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer und eine entgegenkommende 83-jährige Radfahrerin fuhren ineinander. Bei dem anschließenden Sturz zogen sich beide leichte Verletzungen zu, auch die Räder wurden beschädigt. Wie es zum Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt.

Altkleidercontainer brennt auf der Hannoverschen Heerstraße in Peine

Zu einem Brand kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Peine. Laut Polizei-Bericht meldete ein Taxifahrer um 0:30 Uhr einen Feuerschein. Es stellte sich heraus, dass ein Altkleidercontainer einer Wertstoffinsel in der Hannoverschen Heerstraße in Brand geraten war.

Weitere Nachrichten aus Peine:

Die Feuerwehr aus Peine ist zur Brandbekämpfung eingesetzt gewesen. Neben dem Altkleidercontainer ist auch ein Reststoffbehälter und Teile der Holzumzäunung beschädigt worden. Die Ermittlungen schließen eine mögliche Brandstiftung mit ein. Der Schaden wird vorläufig auf rund 1.500 Euro geschätzt.

