Wolfsburg. Mit Bier und Bollerwagen zogen Wolfsburger am Vatertag durch Wald und Flur. Am Allersee herrschte tote Hose. Bilanz der Polizei: „Alles entspannt.“

Leben in Wolfsburg So war der Vatertag in Wolfsburg

„Girls Just Wanna Have Fun“, sang Cindy Lauper. Einfach nur Spaß haben wollten am Vatertag allerdings vor allem viele männliche Wolfsburger. Trotz des eher durchwachsenen Wetters zogen sie in Gruppen durch Wald und Flur. Mit Bier und Grill, Bollerwagen und Musikanlage – wie es sich gehört.

Hier durften auch Frauen mit: Mit einem sehr liebevoll hergerichteten Wagen spazierten diese Freunde aus Wolfsburg in Richtung Hasselbachtal. Foto: Helge Landmann / regios24

Ob in Mörse, zwischen Mörse und Fallersleben, im Hasselbachtal oder in Reislingen, überall sah man Männer ihre Freundschaft zelebrieren. Für die Polizei und den Sicherheitsdienst, die am Allersee die Einhaltung des Alkoholverbotes kontrollierten und die Lage in der Innenstadt im Auge behielten, gab es wenig zu tun. „Es sind immer noch einige Leute unterwegs“, sagte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch am späten Nachmittag. „Aber sie sind friedlich.“

Die Lage sei sehr ruhig, so aus dem Bruch. „Was uns freut.“ Ihre Zwischenbilanz vor dem Abend: „Alles entspannt.“

Entspannter Vatertag in Wolfsburg

Ordentlich Betrieb herrschte zur Freude der Schausteller und der Wolfsburger Schützengesellschaft am Donnerstag wieder auf dem Schützen- und Volksfest im Allerpark. „Heute Nachmittag war es sehr voll“, berichtete Schützenoberst Stefan Wolters. „Die Schausteller haben alle ein breites Grinsen im Gesicht.“

"Die Trenkwalder" heizten an Christi Himmelfahrt den Gästen des Schützenfestessens ein. Auch auf dem Rummel war viel los. Foto: Helge Landmann / regios24

Wolters ebenfalls, vor allem, weil das Schützenfestessen im Festzelt ein voller Erfolg war. Das neue Konzept mit zünftigerer Musik – es spielten „Die Trenkwalder“, zünftigem Essen und einem legereren Ambiente kam an bei den Schützen und ihren Gästen. „Der Re-Start des Festes ist wirklich gelungen“, berichtete ein rundum zufriedener Wolters.

Im Festzelt herrscht Bollerwagenverbot

Vatertagsgruppen steuerten das Festzelt auf dem Schützenplatz an Christ Himmelfahrt nur vereinzelt an. Bollerwagen waren dort nicht erlaubt, und stark alkoholisierte Männer und Frauen durften auch nicht rein. „Es ist alles sehr ruhig und angenehm“, so Wolters. „Ich habe eben noch mit dem Sicherheitsdienst gesprochen. Wir hatten nicht einen einzigen Vorfall.“

Das Schützenfest geht am Freitag weiter. Am Abend tritt der Schweizer Schlagersänger Vincent Gross auf.