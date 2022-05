Unfall im Heizkraftwerk: Zwei Mitarbeiter verlassen Krankenhaus

(Symbolbild) Im Heizkraftwerk Mitte in Braunschweig ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen. Bei Bauarbeiten stürzte ein Mitarbeiter in die Tiefe

Bei Bauarbeiten im Heizkraftwerk Mitte stürzte ein Mitarbeiter aus bisher unbekannter Höhe in die Tiefe. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei jedoch nicht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach dem verheerenden Unfall am vergangenen Mittwoch waren viele Fragen offen und nun versucht Kraftwerkbetreiber BS Energy, Licht ins Dunkel zu bringen. Wie Unternehmenssprecher David Logtenberg in einem Statement erklärt, waren in der Tat bei Arbeiten im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen im Kraftwerk Mitte, drei Arbeiter aus einer Höhe von etwa 2,5 Metern, von einem Gerüst aus bisher ungeklärter Ursache in die Tiefe gestürzt. Zwei Arbeiter konnten schon am gleichen Tag das Krankenhaus verlassen, und einer wird laut Logtenberg in Kürze dieses wieder verlassen können. Auf unsere Nachfrage bezüglich der genauen Ursache des Sturzes konnte uns weder die Stadt Braunschweig noch die BS Energy weitere Hintergründe zu den Bauarbeiten nennen.

„Mit einem flexiblen und nachhaltigen Kraftwerkskonzept steigt BS Energy aus der Energieerzeugung mit dem fossilen Brennstoff Steinkohle aus“, so Logtenberg. „Dieses Konzept besteht aus drei Komponenten: den Hauptbestandteilen Biomasse-Heizkraftwerk mit dem Hauptbrennstoff Altholz und Gasturbinen-Heizkraftwerk. Darüber hinaus gehört die bestehende Gas- und Dampfturbinen-Anlage zum Konzept.“ Nach der Inbetriebnahme der neuen Anlagen in diesem Jahr habe BS Energy vor allem aus Gründen der Versorgungssicherheit für die Übergangszeit einen Parallelbetrieb mit den Altanlagen vorgesehen. In Anbetracht der aktuellen Situation prüfe BS Energy auch einen verlängerten Einsatz des Kohlekessels.

Das war bei den Bauarbeiten am passiert bei BS Energy passiert:

Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren am vergangenen Mittwoch, 25. Mai, zu einem abgestürzten Bauarbeiter in das Heizkraftwerk Mitte von BS Energy an der Hamburger Straße alarmiert worden. Wie Carolin Scherf, Pressesprecherin der Polizei Braunschweig mitteilt, soll dabei eine Person aus bislang unbekannter Höhe gestürzt sein. Bei welchen Arbeiten genau dies passierte, ist bislang unklar. Lediglich das Rettungshubschrauber „Christoph 30“ im Einsatz war, konnte Scherf nachfolgend bestätigen.

Die abgestürzte Person soll aber nach Auskünften von Scherf nicht in Lebensgefahr schweben. Die weiteren Umstände des Unfalles muss derweil das Gewerbeaufsichtsamt ermitteln.

Bauarbeiten an der Hamburger Straße sollen im April abgeschlossen sein

Derzeit finden im Heizkraftwerk Mitte Bauarbeiten statt, bei denen ein neues Gasturbinen-Heizkraftwerk und eine Biomasse-Anlage zur Verbrennung von Altholz entsteht. Die Bauarbeiten des Gas-Kraftwerks sollen im Herbst weitgehend abgeschlossen sein.

Erst im April war ein weiterer Mitarbeiter bei Bauarbeiten des Netzbetreibers BS Netz in Melverode in die Tiefe gestürzt. Weitere Infos zu dem Vorfall finden Sie hier.

