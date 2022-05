Unter Drogen bei Rot gefahren: Mann in Wolfsburg schwer verletzt

Auf der Marie-Curie-Allee in Wolfsburg ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Laut Polizei fuhr ein 57-jähriger Wolfsburger mit seinem Auto auf der Marie-Curie-Alle mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Danndorf. In einer Linkskurve in Höhe des dortigen Baumarktes habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei nach rechts in die Leitplanke gefahren. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Mann fuhr laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit über rote Ampel in Wolfsburg

Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme erlangten die eingesetzten Polizeibeamten Erkenntnisse, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss gestanden habe und sogar während der Fahrt noch Betäubungsmittel konsumiert habe. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Laut Zeugenaussagen habe der Mann bereits zuvor eine eine rote Ampel an der Kreuzung L290 und Dieselstraße überfahren. Dabei fuhr er ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Vorsfelde.

Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da dieser dem Fahrer bereits wegen anderer Trunkenheitsfahrten entzogen worden war. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

red