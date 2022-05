Feuerwehr rettet bewusstlosen Mann aus verrauchter Wohnung

Aurich. Die Einsatzkräfte müssen in Aurich übers Fenster einsteigen. Außerdem: Radfahrerin in Bad Bentheim verletzt. Der Polizei-Überblick.

Der Rauch in der Wohnung in Aurich stammte von einer Pfanne auf dem Herd (Symbolbild).

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Aurich einen Mann aus dessen verrauchter Wohnung gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Nachbarn am Samstagnachmittag den Notruf gewählt, weil sie den Rauchmelder in der Wohnung des Mannes gehört hatten, aber niemand auf ihr Klingeln oder Klopfen reagierte.

Die Einsatzkräfte stiegen über ein Fenster in die Wohnung ein und fanden den Mann bewusstlos vor. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Rauch in der Wohnung stammte laut Feuerwehr von einer Pfanne auf dem eingeschalteten Herd. Wodurch der Mann bewusstlos wurde, stand zunächst nicht fest.

Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Eine Radfahrerin ist in Bad Bentheim von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Fahrer des Transporters hatte beim Rechtsabbiegen die Frau auf ihrem entgegenkommenden Rad übersehen, wie die Polizei mitteilte.

Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 44 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

Korrektur: Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass die 53-Jährige bei dem Unfall am Samstag ersten Erkenntnissen zufolge lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte.

dpa