Vatertag in Wolfsburg: An diesem Ort gilt striktes Alkoholverbot

Wolfsburg. Der Städtische Ordnungsdienst und ein Sicherheitsdienst kontrollieren am Vatertag in Wolfsburg. Auch die Polizei zeigt Präsenz. Diese Regeln gelten.

Der Vatertagsausflug gehört für viele Männer an Himmelfahrt dazu. Doch im vergangenen Jahr mussten die Bollerwagen meist in Keller oder Garage bleiben. Corona-Kontaktbeschränkungen standen vielerorts Ausflügen mit Freunden und Familie entgegen. Das ist 2022 anders. Fast alle Corona-Maßnahmen sind aufgehoben. Der Himmelfahrtstag lässt sich also wieder unbeschwert genießen.

Wer trinken möchte, sollte allerdings einen Bogen um den Allerpark machen. Dort herrscht auch in diesem Jahr wieder ein striktes Alkoholverbot. Zwischen 6 und 22 Uhr dürfen Bier, Schnaps und Wein weder konsumiert noch mitgeführt werden. Gaststätten und das Schützenfest sind von dem Verbot ausgenommen.

Ein Sicherheitsdienst sowie der Städtische Ordnungsdienst kontrollieren rund um Allersee, Wake-Park und VW-Arena. Auch die Polizei zeigt im Allerpark und an den anderen Brennpunkten im Stadtgebiet Präsenz. „Wir appellieren an die Menschen, dass sie die Grenzen in Bezug auf Alkohol nicht überschreiten“, sagt Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge.

Private Sicherheitsdienst kontrolliert im Wolfsburger Allerpark

Zum Start in die Sommersaison hat die Stadt Wolfsburg wieder einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt. Bereits seit dem 1. Mai gehen der Sicherheitsdienst, die Polizei, Streetlife und der Städtische Ordnungsdienst (SOD) regelmäßig im Allerpark auf Streife, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Ziel sei es, Besucherinnen und Besuchern insbesondere in den Abendstunden ein sicheres Gefühl zu vermitteln und darauf zu achten, dass die dort geltenden Regelungen eingehalten werden. Das würde bedeuten, dass diejenigen, die sich nicht ordnungsgemäß verhalten und zum Beispiel Müll auf den Gehweg werfen, zu laut feiern oder auf den Gehwegen Fahrrad fahren, angesprochen und beraten werden. Falls erforderlich, würden Verwarnungen ausgesprochen.

Grillen ist an fünf Stellen im Allerpark erlaubt

Das Grillen ist im Allerpark an fünf dafür ausgewiesenen Stellen erlaubt: am Südufer an der Schutzhütte, auf der Grünfläche zwischen Kolumbianischem Pavillon und DLRG, auf dem „Thing-Platz“ nördlich des Beachvolleyballfeldes, auf der Splitfläche zwischen Volkswagen-Arena und Arena-See sowie auf der Grünfläche nördlich des Arena-Sees. Nur an den Stränden und auf den Liegewiesen ist es nach wie vor verboten.

