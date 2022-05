Unerwartet Straße betreten – Fußgänger von Auto erfasst

Ammerland. In Rastede im Landkreis Ammerland ist es am Mittwoch zu dem Unfall gekommen, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Der Polizei-Überblick.

Ein 61 Jahre alter Fußgänger ist in Rastede (Landkreis Ammerland) von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Augenzeugen zufolge soll er am Mittwochabend unvermittelt die Straße betreten haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 85 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht. Nach Angaben der Polizei wird bei ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt, da er möglicherweise betrunken war. Augenzeugen hatten berichtet, der Mann habe beim Gehen stark geschwankt. Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer und seine 79 Jahre alte Begleiterin nach Hause – sie erlitten einen Schock.

Bus auf dem Weg nach Hannover in Österreich verunglückt

In Österreich ist nach Polizeiangaben ein Reisebus auf dem Weg vom Kosovo nach Hannover verunglückt. Von den 25 Menschen an Bord seien drei schwer und 16 leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur APA. Der Unfall passierte nach diesen Angaben gegen drei Uhr auf einer Autobahn in der Nähe von Salzburg in einem Baustellenabschnitt. Das Fahrzeug sei aus noch ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke aus Beton geprallt.

Zwei Geldautomaten in Osnabrück gesprengt – Täter fliehen

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Geldautomaten in einer Bankfiliale in Osnabrück-Voxtrup gesprengt. Vermutlich handle es sich um drei Täter, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Sie seien derzeit flüchtig. Ob die Kriminellen Geld erbeuteten, blieb zunächst unklar. Auch zu weiteren Details gab es noch keine Angaben.

