Brand im Gewerbegebiet Lehrte: Vier Fahrzeuge in Flammen

Feuer in Lehrte: In einem Gewerbegiebt gerieten mehrere Fahrzeuge in Brand.

In einem Gewerbegebiet in Lehrte hat es in der Halle einer Recyclingfirma gebrannt. Ein Lastwagen mit geladenen E-Rollern und drei Autos hatten am Dienstagabend aus zunächst unbekannter Ursache Feuer gefangen, wie die Feuerwehr Hannover am Mittwoch mitteilte. Die Flammen seien auch auf die Halle übergegriffen und beschädigten diese. Die vier Fahrzeuge brannten komplett aus und sorgten für eine sehr starke Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Am frühen Mittwoch war das Feuer gelöscht.

Verletzt wurde demnach niemand. Zum Sachschaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Vier Verletzte nach Zusammenprall auf der A2

Bei einem Zusammenstoß von vier Fahrzeugen auf der Autobahn 2 sind vier Menschen verletzt worden. Zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover Ost prallten am Dienstagabend ein Wohnmobil und ein Lastwagen zusammen, wie die Feuerwehr Hannover am Mittwoch mitteilte.

Lesen Sie außerdem:

Zwei Autos fuhren kurz danach in die beiden Fahrzeuge hinein. Vier Insassen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, wie es hieß. Zwei von ihnen, der Lkw-Fahrer und eine Auto-Insassin, seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die A2 sei für einige Stunden in beiden Richtungen gesperrt worden, da wegen des Verdachts auf Schwerverletzte auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen sei

Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Duderstadt

Der Fahrer eines Motorrollers ist am Dienstag bei einem Unfall zwischen Fuhrbach und Duderstadt ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Göttingen am Mittwochmorgen mitteilte, war der 71-Jährige in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend stieß er gegen ein Verkehrsschild, stürzte von seiner Maschine und fiel in den Straßengraben. Wiederbelebungsversuche des Notarztes blieben nach Angaben der Beamten erfolglos.

dpa