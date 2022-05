Auto fährt Schulbus bei Osnabrück in die Seite - Schüler verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Schulbus in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) sind am Dienstagmorgen zwei Schüler leicht verletzt worden. Die beiden Kinder im Alter von 11 und 14 prallten bei der Kollision auf den Vordersitz auf, teilte die Polizei mit. Insgesamt war der Bus mit 15 Personen besetzt, darunter 13 Kinder, ein Betreuer und der Fahrer.

Ein 30 Jahre alter Autofahrer hatte offenbar wegen der tief stehenden Sonne den entgegenkommenden Schulbus übersehen. Der 30-Jährige und der 59 Jahre alte Schulbusfahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Ein Ersatzbus brachte die unverletzten Kinder mit etwas Verspätung zum Unterricht. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 80 000 Euro.

Brand in Sägewerk - 120 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr hat über mehrere Stunden einen Brand in einem Sägewerk in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) gelöscht. Das Feuer war am Montagabend in einem Spänebunker ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. 120 Feuerwehrleute waren demnach bei den „aufwendigen“ Löscharbeiten im Einsatz, die erst gegen 4.20 Uhr „in den letzten Zügen“ gewesen sein sollen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Mehr News aus Niedersachsen:

Zwölf Jahre Haft nach gewaltsamem Tod von Sexarbeiterin in Hannover

Nach dem gewaltsamen Tod einer Prostituierten in Hannover sind zwei 25 und 35 Jahre alte Männer zu einer Gefängnisstrafe von jeweils zwölf Jahren verurteilt worden. Wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte, sah es das Landgericht Hannover als erwiesen an, dass die Angeklagten die 53-Jährige im September 2021 in deren Wohnung im Stadtteil Stöcken überfallen, gefesselt und geknebelt haben. Ursprünglich war dem Iraner und dem Iraker Mord vorgeworfen worden, verurteilt wurden sie wegen Raubes mit Todesfolge. Zudem sei die Einziehung des geraubten Geldes von 822 Euro angeordnet worden, sagte die Sprecherin.

Laut der Urteilsbegründung vom Montag wollten die Männer wegen eigener Geldsorgen die Sexarbeiterin ausrauben, hatten aber nicht mit so viel Gegenwehr von ihr gerechnet. Im Prozess hatten die beiden versucht, sich gegenseitig die Verantwortung für die Gewalttat zuzuschieben. Die Verteidigung hatte Bewährungsstrafen für die Männer gefordert, die vor ihrer Verhaftung in Hildesheim gelebt hatten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

