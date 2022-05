Hier gibt es das beste Eis im Kreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Wo gibt es das leckerste Eis in Wolfenbüttel? Ein Eiscafé in Schladen ist sehr beliebt. So werden die Eisdielen in Stadt und Kreis bewertet.

Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler sind wahre Eisliebhaber: In einer Umfrage unserer Zeitung haben sie uns verraten, in welchem Eiscafé oder welcher Eisdiele das Eis am besten schmeckt. (Symbolbild)

Wo gibt es das leckerste Eis in Stadt und Kreis Wolfenbüttel? Welche Eisdiele hat die spektakulärsten Sorten? Wie schmecken die neuesten Eiskreationen? Wir haben gefragt, Sie haben geantwortet!

Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler sind wahre Eisliebhaber, denn: Nicht nur per Mail auch auf Facebook haben uns zahlreiche Meinungen zu dem besten Eisin Stadt und Kreis Wolfenbüttel erreicht. Über 300 Leserinnen und Leser haben uns geschrieben und uns mitgeteilt, wo sie am liebsten in Wolfenbüttel Eisessen.

Hier gibt es das beliebteste Eis: Eiscafé Adria ist im Kreis Wolfenbüttel sehr beliebt

Wir lüften das Geheimnis: Ein großer Favorit der Wolfenbütteler ist das Eiscafé Adria in Schladen. „Für meine Familie und mich gibt es nur eine Eisdiele und zwar das Eiscafé Adria. Dort gibt es die leckersten Eissorten“, schreibt eine Leserin und schwärmt für die Sorten Haselnuss, Pistazie, Yoghurette und Joghurt. Ein anderer Leser nimmt extra den weiten Weg von Wolfenbüttel nach Schladen auf sich, um dort das „beste Eis in der Stadt Wolfenbüttel und Landkreis“ zu essen. Er schreibt: „Das Eis ist sowohl von der Konsistenz als auch vom Geschmack einzigartig. Das Besitzerehepaar probiert immer neue Geschmacksrichtungen aus und man merkt, dass dies beiden Freude bereitet.“

Die Besitzer Nino und Maria haben sich bei unseren Lesern und ihrer Kundschaft in die Herzen gekämpft: „Der Besitzer oder seine Frau kommen unabhängig von der Bedienung an den Tisch und begrüßen die Gäste. Dies gibt dem Besuch einen familiären Touch und man fühlt sich als Gast wertgeschätzt“, schreibt der Leser weiter. Eine Facebook-Nutzerin kann dies nur bestätigen: „Nino und seine Familie haben immer Zeit, mit einem zu plaudern und begrüßen alle persönlich mit Namen. Einfach heimelig und man fühlt sich sehr wohl.“ Kein Wunder, dass das Eiscafé Adria auf Facebook bei vielen Nutzerinnen und Nutzern besser bekannt ist unter „Nino und Maria“.

Eiscafé Martini zählt zu den beliebtesten Eiscafés und Eisdielen Wolfenbüttels

Zu den begehrtesten Eiscafés zählt auch Martini in Wolfenbüttel. „Inhaber Giovanni Marcovecchio führt in seinem Sortiment alle bekannten Standard-Eissorten und überrascht immer wieder mit neuen Kreationen in bester Qualität“, begründet ein Leser seine Wahl. Der Traditionsbetrieb punktet bei vielen unserer Leser aufgrund des freundlichen Personals: „Sehr kinderlieb“, berichtet eine Leserin. Aber nicht nur Kinder, auch Schwangere kommen im Eiscafé Martini auf ihre Kosten: „Schon 2010 während meiner Schwangerschaft musste mein Mann das ein oder andere Mal los, um mir einen Spaghetti-Eisbecher von Martini zu holen.“

Beliebt bei den Lesern ist auch die Bestellung per Whatsapp und Abholung am Seitenfenster, wie eine weitere Leserin mitteilt. Auf Facebook schreibt ein Nutzer: „Leckeres Eis, super netter Service und im Café keine Wartezeit.“ Eine andere Leserin schreibt: „Freundlich, gute Qualität und abwechslungsreich. Sie gehen auch auf Wünsche der Kunden ein.“

Wolfenbütteler Eismanufaktur gehört zu den Favoriten unserer Leserinnen und Leser

Viele Eis-Liebhaber favorisieren außerdem die Wolfenbütteler Eismanufaktur. „Das beste Eis ist Schmand-Salzkaramell“, schreibt eine Teilnehmerin unserer Umfrage. Eine andere schätzt das Ambiente vor Ort: „Wenn man dann dieses leckere Eis ohne zig Schokotäfelchen oder übersüßte Fertigsoßen in einem gepflegten Vorgarten-Ambiente genießen kann, dann ist Sommer.“

Auch ein Braunschweiger stattet der Wolfenbütteler Eismanufaktur gern einen Besuch ab. Er schreibt: „Immer wieder gibt es besondere Sorten, wie Rhabarbereis, Gurkeneis oder Schmand-Salzeis. Auch alle Fruchtsorten schmecken so, wie es eigentlich sein sollte, nämlich natürlich und das Schokoladeneis ist ein Gedicht.“ Ein Lob spricht er für das freundliche Verkaufsteam aus. Eine Facebook-Nutzerin schreibt: „Nachdem ich dort das Eis probiert habe, schmeckt es mir nirgends anders mehr.“

Weitere Lieblings-Eisdielen: Bei Bastis Sommerfeld in Halchter gibt es auch Waffeln

Auch Bastis Sommerfeld in Halchter ist für viele Naschkatzen ein Anlaufpunkt, wenn es ums Eis geht. Ein Facebook-Nutzer bestellt dort nicht nur gerne das Softeis, auch Belgische- und Früchte-Waffeln sollen dort sehr lecker sein. Eine weitere Nutzerin schreibt: „Super Atmosphäre und so leckeres Eis.“ Eine andere Leserin lobt vor allem die fairen Preise und die Parkplatzsituation.

Für Abkühlung sorgen bei den Wolfenbüttelern aber auch die Eisdiele Eiszeit in Salzdahlum, das Eiscafé und Pizzeria La Rocca in Hornburg, das Eiscafé Roma in Wolfenbüttel sowie das Café Klatsch in Wolfenbüttel.

Ihr Lieblings-Eisverkäufer ist nicht dabei? Dann schreiben Sie uns gern eine Mail an celine.wolff@funkemedien.de. Die beliebtesten Eisdielen werden wir in einzelnen Artikel vorstellen.