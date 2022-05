Unbekannte stehlen Baumaterial von Baustelle in Gamsen

Gifhorns Polizei ermittelt zu einem Diebstahl, der sich am Wochenende in Gamsen zugetragen hat. (Symbolbild)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Gamsen Baumaterial von einer Baustelle an der Robert-Bosch-Straße gestohlen. So berichtet es die Gifhorner Polizei. Der Tatort liegt in dem dortigen Gewerbegebiet Westerfeld-Süd.

„Die Täter fuhren mit einem Fahrzeug auf das Gelände und verluden mehrere Paletten mit Baumaterial im Wert von über 5.000 Euro“, berichtet die Polizei. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber, die vor oder im Tatzeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, wenden sich bitte unter (05371) 9800 an die Polizei Gifhorn.

Unfall in Mahnburg – Wittingens Polizei sucht Bus-Insassen

Am Dienstag kam es in der Ortsdurchfahrt von Mahnburg gegen 14.15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw. In einer Kurve prallten die beiden Fahrzeuge jeweils mit der Fahrerseite gegeneinander. Im Omnibus haben sich laut Polizei „zu diesem Zeitpunkt drei junge Fahrgäste“ befunden. Die unbekannten zwei jungen Männer und eine junge Frau waren aus Lessien beziehungsweise Boitzenhagen in Richtung Wittingen unterwegs – und werden gebeten, sich mit der Polizei Wittingen unter (05831) 252880 in Verbindung zu setzen.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:









Zwei Unfallfluchten in Gifhorn: BMW fährt nach Zusammenprall einfach weiter

Zudem berichtet Gifhorns Polizei von zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich am vergangenen Samstag zugetragen haben: Zwischen 20 und 20.30 Uhr wurde im Immenweg – in Höhe der Hausnummer 25 – ein geparkter, blauer VW Polo durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Zeugen beobachteten in dem Zeitraum einen weiß lackierten Mercedes, der die Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Ein Zusammenhang ist Teil der Ermittlungen, Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gifhorn ebenfalls unter (05371) 9800 entgegen.

Gegen 22 Uhr wiederum fuhr ein Gifhorner mit seinem grün lackierten Nissan die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Fallerslebener Straße wollte er weiter geradeaus, in Richtung Calberlaher Damm, fahren. Neben ihm beabsichtigte ein weißer BMW, besetzt mit vier Personen, in die Fallerslebener Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. „Der BMW hielt anschließend jedoch nicht an, sondern entfernte sich vom Ort.“ Auch hierzu sucht Gifhorns Polizei Zeugen.

red