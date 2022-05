GEW Niedersachsen hat neuen Vorsitzenden

Die Kandidatin für den geschäftsführenden Vorstand der Bildungsgewerkschaft GEW in Niedersachsen, Ewa Kucmann (rechts), gratuliert dem neu gewählten Landesvorsitzenden, Stefan Störmer, im "Maritim Airport" Hotel in Hannover. Der 54-Jährige erhielt am Montag bei der Delegiertenkonferenz in Langenhagen bei Hannover 59,8 Prozent der Stimmen.