Drogen – Mann tritt in Wolfenbüttel vor Polizei auf Fahrrad ein

Wegen seiner unsicheren Fahrweise zog ein Fahrradfahrer in Wolfenbüttel am Samstagmittag die Aufmerksamkeit eines Streifenwagens auf sich. Laut Polizei fuhr der Mann in Schlangenlinien, bevor er an einer Ampel halten musste, die rot zeigte. Wie die Beamten weiter berichten, warf der Mann auf einmal sein Rad zu Boden und trat aggressiv darauf ein.

Die Polizisten kontrollierten den Mann und stellten fest, dass dieser offenbar Drogen genommen hatte. Die Radtour endete damit vorerst mit einer Blutentnahme, die Polizisten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Auto an Kleingartenverein Dettum zerkratzt

Ebenfalls am Samstag, zwischen 12 und 15 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen am Kleingartenverein Dettum geparkten Wagen. Laut Polizei wurde der blaue VW Golf auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt, obwohl er auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins an der Wolfenbütteler Straße ordnungsgemäß abgestellt war. Die Polizei bittet um Hinweise unter 05331-9330

