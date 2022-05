Auto überschlägt sich auf der A2 bei Lehrte - ein Toter

Lehrte. In der Nacht zu Sonntag kam es auf der A2 nahe Hämelerwald zu einem tödlichen Unfall. In Celle gab es einen Reizgas-Vorfall. Der Polizei-Überblick.

Ein Rettungswagen auf EInsatzfahrt. Auf der A2 nahe der Anschlussstelle Hämelerwald gab es in der Nacht einen tödlichen Unfall.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 ist ein Mensch getötet worden, vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Das Auto mit den fünf Insassen überschlug sich am Sonntagmorgen aus noch unbekannten Gründen in der Nähe der Anschlussstelle Hämelerwald bei Lehrte, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht beteiligt. Die Autobahn 2 in Richtung Dortmund war am Unfallort für den Zeitraum der Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Unbekannter versprüht in Celler Disco Reizgas - zehn Verletzte

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in Celle vermutlich Reizgas verspürt und dabei zehn Personen leicht verletzt. Obwohl die Besucher die Diskothek sehr schnell nach Bemerken des Gases verlassen hatten, wurden die Dämpfe nach Angaben der Polizei von zahlreichen Personen eingeatmet.

Zehn Besucher wurden vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt, einer von ihnen wollte sich anschließend freiwillig ins Krankenhaus begeben. Die Disco wurde durchgelüftet und wieder für die Feiernden geöffnet. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt.

Unglücksfall in ICE-Tunnel - Zug mit 400 Fahrgästen defekt

Wegen eines Unglücksfall im ICE-Tunnel bei Bad Gandersheim ist am Samstag ein ICE so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Die 400 Fahrgäste mussten den Zug nach dem Unglück gegen 16 Uhr verlassen, ihnen wurde gegen 19.00 Uhr ein Ersatzzug bereitgestellt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die ICE-Strecke war nach dem Vorfall am Nachmittag noch am Abend zwischen Bad Gandersheim und Lamspringe gesperrt. Einzelheiten zu dem Unglück in dem Tunnel könnten noch nicht bekanntgegeben werden, teilte die Polizei weiter mit. dpa