Zeichen setzen! Wer macht mit beim Braunschweiger Friedenslauf?

Beim ersten Braunschweiger Friedenslauf durch den Bürgerpark soll es nicht um Sieg oder Niederlage gehen, um Tempo oder Titel, sondern um Solidarität und Eintracht. Wenn die Läufer am kommenden Sonntag, 8. Mai, an der Volkswagen Halle an den Start gehen, werden sie nicht nur ein Zeichen setzen gegen Putins grausamen Krieg in der Ukraine, sondern gegen jegliche Gewalt auf dem Globus – ob in Syrien, im Irak oder in Afghanistan. „Wir in Braunschweig wollen zeigen, wie ein friedvolles Zusammenleben funktioniert“, sagt Mit-Initiator Uwe Scholz.

Die Strecke des Braunschweiger Friedenslaufs Foto: Jürgen RunO

Veranstalter des Wohltätigkeitslaufs ist der Stadtsportbund. Das runde Foto zeigt das Lauf-Logo. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum hat die Schirmherrschaft übernommen und wird die Läufe um 10, 11 und 12 Uhr starten. Zunächst werden die 4-Kilometer-Runden gelaufen, um 12 Uhr die Doppelrunde über 8 Kilometer.

Startnummern wird es nicht geben und auch Startgeld wird offiziell keines erhoben. Doch das Ziel des Benefizlaufes ist eine größtmögliche Spendensumme zusammenzubekommen. Alle Kosten der Veranstaltung werden von Braunschweiger Firmen getragen, so dass die Spenden voll und ganz den Vereinen Refugium Flüchtlingshilfe und dem Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen, Außenstelle Braunschweig, zugute kommen. „Der Erfolg der Veranstaltung misst sich aus unserer Sicht nicht vorrangig an den Spenden, sondern an der Anzahl der Menschen, die gemeinsam für ein friedvolles Zusammenleben miteinander laufen“, so Organisator Scholz. Anmeldungen sind unter friedenslauf@ssb-bs.de und auch am Sonntag noch möglich. Das Datum des 8. Mai sei bewusst gewählt: an dem Tag endete der Zweite Weltkrieg.

Von 9.30 bis 14 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm mit Interviews und Musik auf der Bühne an der VW-Halle. Unter anderem wird die Formation Soul of Braunschweig auftreten. Weitere Informationen unter www.friedenslauf-bs.de

Das Logo des Braunschweiger Friedenslaufs 2022. Foto: Max Müller / Stadtsportbund

