Unfall mit zwei Verletzten in Helmstedt – Bus und Pkw kollidieren

Helmstedt. Auf der Kreuzung zwischen den Bundesstraßen 1 und 244 in Helmstedts Süden hat es am Donnerstagmorgen gekracht. Es gibt zwei Verletzte.

In Helmstedt sind am Donnerstagmorgen ein Bus und ein Auto kollidiert. Helmstedts Polizei und Feuerwehr wurden gegen 8.25 Uhr zu dem Unfall auf der Kreuzung zwischen Bundesstraße 1 und 244 nahe des Lappwaldsees gerufen.

Laut Polizei wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Der 46-jährige Autofahrer aus dem Kreis Helmstedt befuhr die B244 aus Richtung Schöningen Richtung Mariental. An der Kreuzung zur B1 überfuhr er laut Polizei eine rote Ampel. Ein über die B1 aus Richtung Süpplingen kommender Bus in Richtung Braunschweiger Tor prallte mit dem Auto zusammen. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass das Auto in Richtung der Straße Braunschweiger Torwall geschleudert wurde. Hier kam es am Mast einer dortigen Ampel zum Stehen.

Autofahrer im Krankenhaus – Busfahrer leicht verletzt

Die drei Fahrgäste des Busses, die zur Unfallzeit im Bus waren, blieben unverletzt. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der ebenfalls 46-jährige Busfahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 33.000 Euro belaufen.

Die Feuerwehr, mit 13 Einsatzkräften vor Ort, sicherte die Einsatzstelle ab, kontrollierte den Bereich auf auslaufende Betriebsmittel und übergab den Unfallort nach zirka einer Stunde Einsatzzeit der Polizei.

Die Polizei bittet darum, dass, zur Abklärung des Sachverhalts und der Personalienfeststellung, die beiden männlichen Businsassen sich bei der Polizeiwache in Helmstedt melden. Rufnummer (05351) 521-0.

red