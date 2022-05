Burgdorf: Mann ersticht Frau auf offener Straße

Burgdorf. Trotz Reanimation ist am Dienstag eine 35-Jährige in der Region Hannover an Stichverletzungen gestorben. Der Polizei-Überblick für ganz Niedersachsen.

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen am abgesperrten Tatort in Burgdorf, wo eine Frau von einem Mann mit einem Messer getötet wurde. Die 35-Jährige sei trotz Reanimation noch am Tatort gestorben, sagte eine Polizeisprecherin.

Eine 35 Jahre alte Frau ist auf einer Straße in Burgdorf (Region Hannover) erstochen worden. Der mutmaßliche Täter – ein 37-Jähriger – habe sich wenig später der Polizei gestellt, teilte diese am Dienstagabend mit. Er wurde festgenommen und soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau sei trotz Reanimation noch am Tatort gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Die Polizei sei am späten Nachmittag alarmiert worden, weil eine Frau schwer verletzt auf der Straße liege. Zum Tatmotiv konnte die Sprecherin keine Angaben machen. Es sei auch unklar, in welcher Beziehung der Mann und die Frau standen. Beide kommen aus dem Landkreis Celle.

Die 35-Jährige habe mehrere Stichverletzungen durch eine unbekannte Waffe erlitten, sagte die Polizistin. Zeugen hätten dies mitbekommen. Sie hätten sich auch Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst alarmiert.

Es werde wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Für die Spurensicherung wurde der Tatort großräumig abgesperrt. Dort wurde auch ein Auto sichergestellt. Vermutlich habe die Frau es gefahren. Die Beamten suchen jetzt nach weiteren Zeugen.

Männliche Leiche im Wattenmeer gefunden – Suche nach Hinweisen

Nach dem Fund einer Leiche im Wattenmeer bei Butjadingen sucht die Polizei nach Hinweisen zu dem Verstorbenen. „Die Identität des Toten ist noch unklar“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Freitag vom Ufer aus durch ein Fernglas entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Den Angaben nach lag der Verstorbene etwa 200 Meter vor dem Sommerdeich in der Ortschaft Langwarden (Landkreis Wesermarsch). Er ist demnach zwischen 45 und 50 Jahre alt, 185 Zentimeter groß und 90 Kilogramm schwer. Beim Auffinden trug er eine blau-lila Fleecejacke, ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans und Arbeitsschuhe. Er hat kurze, rotbraune Haare und eine Stirnglatze. Hinweise zur Identität des Verstorbenen nimmt die Polizei Nordenham entgegen.

Fahrer eines Kleintransporters bei Unfall auf A7 verletzt

Bei einem Unfall an der Raststätte Hannover-Wülferode-West auf der Autobahn 7 ist am Dienstagmorgen ein Mensch verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf einen Lastwagen auf, der Mann wurde dabei verletzt. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Rettungsarbeiten wurde die A7 in Fahrtrichtung Süden vorübergehend gesperrt.

